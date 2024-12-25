國泰人壽1月21日提前給付17.7億滿期金、年金 總計5.5萬件保單受惠

金蛇年將至，國泰人壽延續提前給付滿期金及年金的貼心服務，在春節連續假期前夕，提前發放針對保險契約於1/21(二)至2/2(日)期間可領之滿期金/生存保險金，並統一於1/21(二)將款項匯至保戶事先指定的銀行帳戶，省去額外申辦時間，計5.5萬件保單受惠，發放金額高達新台幣17.7億元。

此外，國泰人壽亦提供春節期間保險費繳納彈性延期、房貸戶繳息寬限、24小時不間斷的旅行平安險投保及客服專線等多項服務，陪伴保戶安心迎新年。

因應春節連續假期，以金融機構轉帳或信用卡繳交國泰人壽保費的保戶，原1/29(三)保險費請款時間將延至2/3(一)。保戶應於1/24(五)下午3:30前，將足額保費存入扣款帳戶。為確保保戶權益，以超商、銀行/ATM自行繳費者，請於繳費期限前完成繳費；如2025年1月應繳件未繳費，國壽將於2025/2/11(二)寄發催繳通知，請保戶多加留意繳費期限。

國壽於春節連續假期1/25(六)至2/2(日)期間，同步啟動房貸客戶繳息寬限服務，凡應繳日在1/20(一)至1/31(五)之間，寬限日延期至2/8(六)，房貸客戶依規定寬限日期繳息，不計延滯息與違約金。客戶應留意預留年後繳納房貸的預算，並注意繳費期限，避免疏忽而須繳付延滯息與違約金；若既有房貸戶有資金運用需求，亦可提前親洽國泰人壽服務中心，或透過業務人員申辦增貸。

國泰人壽在連假期間持續提供多項網路投保服務，讓保戶輕鬆快速完成線上投保，眾多商品包含旅平險、健康險、傷害險、壽險及年金險等一應俱全，滿足保戶的多樣化保障需求。國壽推出保單借款優惠活動「超樹貸5」，保戶只要於即日起至2025/2/20(四)前完成申辦，自給付日起至3/3(一)間，可享保戶專屬2.5%優惠利率。國泰人壽App更提供快速保單借款服務，營業期間內申辦(春節連續假期前可申辦線上保單借款業務，春節連續假期內僅接受預約服務)，無須出門免排隊，即可享當日借、當日撥款的即時便利服務。

民眾如打算於春節期間出國旅行，別忘了規劃旅平險！國泰人壽於桃園機場第一、二航廈及松山機場第一航廈，提供全年無休、優質的「旅行平安險+不便險」投保服務；國泰人壽桃園機場服務中心，亦於春節期間延長營業時間為清晨4時至晚間10時30分，隨時為旅客備妥最佳安心守護方案。保戶如在海外遇緊急事故或疾病時，可撥打國泰人壽24小時專線，國際冠碼+886-2-55595110按2，由海外急難救助中心提供即時救助服務。

讓智能助理「阿發」陪你過好年！國泰舉辦智能助理阿發體驗活動抽新春好禮，第一波為即日起至2025/1/12(日)止，民眾於網頁版找阿發聊天，體驗「國泰集團外幣投資旅程」，免登入會員即可抽可愛新春桌曆；登入會員體驗「投保旅平險」服務，可加碼抽新春紅包袋。第二波抽獎活動為2025/1/13(一)至2/10(一)，民眾體驗「防詐任務」，免登入會員抽實用保溫袋；登入會員讓阿發幫你查「保單繳費資訊」，並完成保單驗證，再抽時尚手機掛繩。此外，保戶可多加利用24小時的客服專線，市話撥打免付費專線(0800-036-599)，或透過手機撥(02)2162-6201，享專人服務諮詢；保戶亦可持智慧型手機進入官網，或登入國泰人壽App，使用24小時都可撥打的「網路電話」，與真人客服聯繫，享優先接聽服務。

國泰人壽承接高中以下(含幼兒園)「學生團體保險」，保障期間至2025年7月31日 止。凡投保學生團體保險之學生(童)，於寒假、春節連續假期仍享有相關保障。若有學生團體保險諮詢需求，可市話撥打國泰人壽免付費服務專線(0800-036-599)，或可至國泰人壽「學生團體保險專區」查詢：https://www.cathaylife.com.tw/cathaylife/student。