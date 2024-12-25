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集保結算所獲頒碳中和證書 邁向2030淨零目標

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣集中保管結算所12月23日宣布通過英國標準協會（BSI）ISO14068-1碳中和查證，為全球首家達成碳中和標準的集保機構，並承諾2030年實現淨零排放，以及率先響應原鄉碳匯養護專案，引領台灣永續金融行動。

集保結算所董事長林丙輝表示，為實現淨零排放，公司於2023年積極導入碳中和標準，依據科學基礎減量目標，設定與控制升溫1.5一致之短中長期減碳路徑，並以2022年為基準年，至2030年溫室氣體減量98.4%，再搭配取得自然碳匯，進而達成淨零排放。

集保結算所長期投入永續行動，早在2018年起即導入ISO14064-1溫室氣體盤查，依據營運特性制定減碳計畫並逐年執行。這次宣告達成2023碳中和，除透過實行各項節能減碳措施、搭配再生能源使用與推動員工共同打造綠色辦公室等減量作為外，殘存未減量的溫室氣體則向碳交所購買高品質碳權進行抵換，而購買的碳權更涵蓋重新造林與紅樹林復育、協助落後地區國家取得安全飲水，以及協助東南亞及南亞地區國家發展再生能源等符合10項聯合國永續發展目標（SDGs）。

在國發會「2050淨零排放」12項關鍵戰略中，自然碳匯已被列為重點議題。集保結算所為落實碳中和政策已於11月與原鄉總會簽署原鄉自然碳匯MOU，期待透過原鄉碳匯養護專案，取得自然碳匯加速整體淨零進程，同時也帶動金融業對於自然碳匯及原住民山林的關注，促進碳移除與碳交易的持續發展。

氣候變遷是全球共同面臨的重大挑戰，集保結算所身為金融市場最重要的後台機構，將透過多元永續金融行動，推動更多低碳創新服務，與國內外夥伴攜手合作，實踐「推展永續共融、致力全民共好、營造社會共榮」的願景。

臺灣集中保管結算所獲頒碳中和證書，邁向2030淨零目標。（臺灣集中保管結算所/提供）
臺灣集中保管結算所獲頒碳中和證書，邁向2030淨零目標。（臺灣集中保管結算所/提供）

減碳 集保結算所

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