數位帳戶新台幣高利活存加碼 年利率衝10%

數位帳戶新台幣高利活存加碼，在年終獎金、紅包入袋之際，為了幫民眾鎖利，同時讓民眾可以靈活運用資金，各家銀行數位帳戶紛紛推出台幣高利活存方案，包含數位帳戶龍頭台新Richart祭最高3.5%優利；將來銀行、聯邦銀行NewNewBank同樣提供最高10%的優利活存方案；永豐銀行大戶DAWHO數位帳戶明年也推出新台幣30萬元內活儲優利1.5%專案。

永豐銀行大戶DAWHO數位帳戶權益升級，永豐銀行表示，自2025年1月1日至6月30日止，DAWHO推出新台幣30萬元內活儲享優利1.5%，綁定DAWHO為證券交割戶同享活儲優利。

數位帳戶龍頭台新Richart，自2025年1月3日至7月1日止，推出新台幣優利子帳戶活動，新戶完成開戶即可享有新台幣10萬元3.5%優利，存滿限額利息最高逾1,700元；舊戶只要完成指定任務四選一，即可享有新台幣優利子帳戶最高1.6%優利，存滿限額利息最高逾2,300元。

將來銀行則宣布，日前推出的兩大活存優利專案「5萬元內1％、5萬元以上1.5％優利且額度無上限」及「新戶再享5萬元10％」延長到明年第一季底，讓國人在年關前後、資金流動最活躍的時候，仍然享有超級優利的活存選擇。

聯邦銀NewNewBank即日起至2025年1月20日推出新台幣高利活儲，針對新戶，只要成功開戶當月完成 「線上填寫財富管理KYC(風險承受度分析)任務」，即享「成功開戶次一月份利息結算日」限額內年利率10%優惠；另外，針對舊戶，完成指定任務，享限額內年利率3%優惠。

王道銀行（2897）即日起至2025年1月2日推出新戶新台幣高利活儲方案，活動期間內首次成功開立O-Bank存款帳戶，享5萬元內，2個月期年利率8.8%優惠，5萬元以上至50萬元的部分，則享專案利率2.1%優利。