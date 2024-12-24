聯徵中心表揚 華銀獲頒金安、永續融資雙獎

聯徵中心113年度「表揚會員機構大會」於12月24日在台大醫院國際會議中心舉行，華南銀行因落實執行信用資訊安全控管，支持綠色及永續發展產業之融資，並推動企業ESG（環境、社會、公司治理）資料平台之資料報送，優異的表現深獲主管機關及聯徵中心肯定，遴選為績優機構，並獲頒「金安獎」及「永續融資獎」雙獎。

為鼓勵會員機構執行資訊安全控管、提升資料報送作業、增進資訊查詢品質暨支持綠色及永續發展產業融資且查詢ESG產品，聯徵中心每年於本國銀行、外國銀行在台分行、農漁會等會員機構評選績優者，表揚其維護完善信用資訊安控、提供優質報送及查詢品質之貢獻，並給予鼓勵。

華南銀行秉持著「信賴、熱誠、創新」的經營理念，以客為尊，用心服務，在提供多元化產品服務的同時，深知信用資訊之保密對客戶的重要性。

鑒於信用資訊攸關客戶權益甚鉅，持續透過完善信用資訊查詢作業規範、優化查詢系統管控功能、內部稽核及內部查核制度之落實、全面加強人員教育訓練等措施，致力於強化信用資訊安全控管，妥善維護客戶權益。

此外，華南銀行積極藉由金融力量引導資金綠色轉型，善盡企業社會責任，全面依循政府淨零排放政策及時制定相關策略及措施，並落實到授信決策內。

今年提供「減碳轉型優惠融資專案貸款」，協助企業建置再生能源、節能設備或系統，及滿足企業減碳轉型的周轉資金需求，展現華南銀行在支持企業加速低碳化、智慧化，推動產業轉型升級過程中的關鍵角色和決心。

未來華南銀行將持續與聯徵中心合作及努力，落實執行穩健健全信用資訊安控，以善盡對客戶重要資訊的保密義務，使客戶往來更加安心。