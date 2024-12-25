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彰銀奪聯徵中心三大獎

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
彰化銀行榮獲聯徵中心「金安獎」、「金質獎」及「永續融資獎」三獎肯定，由金管會主委彭金隆頒獎（左），彰銀董事長胡光華（右）代表領獎。彰化銀行／提供
彰化銀行榮獲聯徵中心「金安獎」、「金質獎」及「永續融資獎」三獎肯定，由金管會主委彭金隆頒獎（左），彰銀董事長胡光華（右）代表領獎。彰化銀行／提供

金融聯合徵信中心於昨（24）日舉辦2024年度「表揚會員機構大會」，彰化銀行（2801）執行信用資訊安控表現績優獲得「金安獎」肯定，並同時獲得「金質獎」及「永續融資獎」殊榮，分別由彰銀董事長胡光華、總經理周朝崇及副總經理林玉葉代表領獎。

聯徵中心為獎勵會員機構落實執行信用資訊查詢作業安全控管及積極提升信用資料報送品質，每年舉辦表揚大會，對執行「信用資訊安控」表現績優者頒發「金安獎」、執行「報送信用資料」表現績優者頒發「金質獎」，對辦理「永續融資業務」表現績優者頒發「永續融資獎」。

彰化銀行著重資訊安全與客戶體驗，持續優化各項資訊數位系統應用，並強化穩定運行資訊環境，同時建構資安發展藍圖提升資訊系統可用性、完整性及機密性。為確保客戶資料以最安全及正確方式保存、使用及維護，持續投入大量人力與資源，落實資安管理制度，並通過ISO 27001(資訊安全管理系統)、BS 10012(個人資訊管理系統)、ISO 22301(營運持續管理系統)認證，展現彰銀貫徹保護資安的決心及成效。

彰銀將永續理念結合核心業務，在授信案件審查評估基準中納入ESG指標，並持續開發經濟發展與友善環境並存的綠色融資商品，如永續績效連結授信優惠貸款專案、綠色企業專案貸款及太陽光電設備設置專案貸款等，支持企業導入低碳生產設備，加速永續轉型。

彰銀永續績效成果斐然，榮獲台灣永續能源研究基金會頒發「2024年台灣永續投資獎－永續主題投資－銅級獎」及環境部頒發第六屆「國家企業環保獎－銀級獎」，更榮獲國際媒體ESG Business頒發「ESG Business Awards 2024」項下「Carbon Disclosure Award」(碳揭露)獎項，並首度入選S&P Global’s Sustainability Yearbook 2024(標普永續年鑑)之永續年鑑會員Top 10%企業。

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