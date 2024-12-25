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民營金控調幅上看5%

經濟日報／ 記者戴玉翔齊瑞甄／台北報導

民營金控加薪方面，台新金（2887）表示，今年調薪幅度在3％以上，明年尚在規劃中，但預計不低於往年調薪水準；富邦金、國泰金、中信金、玉山金則表示，調薪幅度將視營運績效、外部市場對標、綜合績效等進行評估。

針對明年加薪幅度，台新金控表示，每年調薪幅度皆有3%以上，今年除年度調薪外，另配合政府調高伙食津貼免稅額至3,000元，整體調薪3%至5%。台新金說，明年尚在規劃中，仍將連結市場行情並維持薪酬競爭力，預計調幅不低於往年。

中信金表示，基於制定全球營運據點通用的整體薪酬政策，以求達到具市場競爭力、職責給薪及績效導向三原則，每年考量海內外經濟趨勢、市場薪資水平、獲利狀況及個人績效調薪。

富邦金指出，富邦為符合市場薪資競爭力，每年均會依員工績效表現及參考市場調薪水準，定期辦理調薪。國泰金則指出，將視營運績效、外部市場調薪狀況及個別員工績效表現調整薪資。玉山金同樣指出，調薪幅度將視整體預算、外部市場對標以及綜合績效評估。

競爭力 績效 薪資

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