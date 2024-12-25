聽新聞
0:00 / 0:00
臺銀看金價 明年漲一成
今年是歷史上黃金漲勢最勇猛的一年，有「黃金王子」之稱的臺銀貴金屬部經理楊天立昨（24）日表示，明年估金價可望上看2,800美元至3,000美元，漲幅10％至15％機率高，最大變數則是川普；而若比特幣進入到美國準備資產，反而各國央行會多買黃金避險，加大黃金買盤。
楊天立指出，今年金價從年初到最高點漲了35%，是30年來單年漲幅最大的一次，在高基期之下，估計明年漲幅10％至15%，每盎司3,000美元有機會，例如近期修正拉回到2,536美元立刻反彈並站穩2,600元以上，從國際角度看，未來金價2,600元以下機會愈來愈少，接近2,600元風險較低應是買點。
楊天立觀察，今年8月之前國人普遍「賣金」，不少銀樓收到手軟，8月後台灣人才開始拼命買進黃金，甚至10月創新高還在持續追價。同時，今年國人參與黃金市場熱度大有提升，買、賣都有增加，目前黃金存摺開戶數已經破400萬戶，達到430萬戶，年增約二成，有年輕化趨勢，由過去50歲至60歲降至20歲至40歲。
川普有意建立比特幣戰略儲備成為熱門議題，楊天立指出，金價與比特幣其實很大一段時間是正相關，因為當比特幣好時投資人會增加黃金持有作為避險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言