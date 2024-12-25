臺銀看金價 明年漲一成

今年是歷史上黃金漲勢最勇猛的一年，有「黃金王子」之稱的臺銀貴金屬部經理楊天立昨（24）日表示，明年估金價可望上看2,800美元至3,000美元，漲幅10％至15％機率高，最大變數則是川普；而若比特幣進入到美國準備資產，反而各國央行會多買黃金避險，加大黃金買盤。

楊天立指出，今年金價從年初到最高點漲了35%，是30年來單年漲幅最大的一次，在高基期之下，估計明年漲幅10％至15%，每盎司3,000美元有機會，例如近期修正拉回到2,536美元立刻反彈並站穩2,600元以上，從國際角度看，未來金價2,600元以下機會愈來愈少，接近2,600元風險較低應是買點。

楊天立觀察，今年8月之前國人普遍「賣金」，不少銀樓收到手軟，8月後台灣人才開始拼命買進黃金，甚至10月創新高還在持續追價。同時，今年國人參與黃金市場熱度大有提升，買、賣都有增加，目前黃金存摺開戶數已經破400萬戶，達到430萬戶，年增約二成，有年輕化趨勢，由過去50歲至60歲降至20歲至40歲。

川普有意建立比特幣戰略儲備成為熱門議題，楊天立指出，金價與比特幣其實很大一段時間是正相關，因為當比特幣好時投資人會增加黃金持有作為避險。