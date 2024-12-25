八大公股銀加薪 最高5.5%…一銀合計晉級調薪增幅最多

行政院7月拍板同意軍公教從2025年起調薪3%，八大公股行庫將循往例配合至少調薪3%，目前一銀預估加薪5%至5.5%、兆豐預估5%，臺銀及土銀皆規劃調薪3%至4%並報請財政部核准。惟據了解，財政部向來考量兩國營銀行過去有一段時期退休人員月退較高須負擔，因此期望人事費用盡量控制為宜。

四大公股金控兆豐金（2886）、第一金、合庫金及華南金均配合政策方向，2025年調薪幅度原則比照公務人員辦理，預計調薪3%，其中如第一銀行每年都有晉級加薪2.5%，平均總加薪幅度可能會落在5％至5.5%。兆豐金暨兆豐銀行董事長董瑞斌近日多次提到，兆豐銀明年將比照公務人員調薪3%，但若加上每年晉級自然加薪逾1%，總計加薪幅度約5%。

自2016年起政院批准純國有銀行薪資與公務員脫鉤政策，每兩年可根據工作績效等因素進行薪資調整，且每次最高調幅5%，前一次調整的2023年，臺銀及土銀調薪5%。

立委賴士葆近日關切純國營銀行的員工待遇，認為人事行政總處對銀行福利管太多，並舉例現任臺灣金暨臺銀董事長凌忠嫄從彰銀到臺銀任職，薪水只剩原本的三分之一，凌忠嫄說，她個人事小，但確實金控或子公司員工待遇和福利，跟所有公民營金融機構均無法相比。

據了解，由於國營銀行的福利由人事行政總處主管，近日凌忠嫄也向人事行政總處爭取三項至少能跟進民營化行庫的福利，包括年終獎金上限4.4個月調升至4.6個月、生育補助一胎5,000元調高至10萬元，以及開放員工持股信託，可用於購買上市泛公股行庫的股票，一方面可鞏固公股經營權。

民營化行庫薪資較為彈性，年終主要由考核獎金、績效獎金、員工酬勞與超盈餘獎金等組成，尤其是相當有爆發力的員工酬勞及超盈餘獎金國營銀行皆無，因此整體薪資已不如民營化行庫。國營龍頭臺銀過往長年是最多人報考的行庫，近兩年已被合庫超越，對國營銀行攬才上也是警訊。