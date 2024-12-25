金管會：「皮包客」兜售商品 最重關十年

金管會昨（24）日表示，近期接到檢舉，有未經核准在台設立據點的金融機構，類似國外「皮包客」在國內到處兜售商品，但依規定未經在台核准設立據點的金融機構，不得在我國境內提供金融服務，金管會強調，民眾購買境外不合法商品，恐不受法律保障，且在台非銀行經營銀行業務，將面臨刑責，最重關十年、可併科最高2億元罰金。

「澳豐基金」曾寫台灣史上相當著名的金融詐騙案。這類皮包客到台販賣國外金融商品，主要銷售沒有經過核准在台灣設立據點金融機構提供的金融服務，金管會強調，透過不合法金融機構投資，受害民眾會遭遇兩大受騙狀況。一，投資的錢有去無回；二，由於非台灣核准的金融機構代理發行，金管會無法管轄，但會協助受害民眾轉去檢調或報警。

銀行局主秘王允中解釋，核准在台灣設立的金融機構，必須受到國內法令管轄，假設有交易爭議，投資人可透過往來銀行或尋司法途徑處理。