金融帳戶預警七家試辦 防堵成效佳 擴及全體國銀

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
金管會。 聯合報系資料照
金管會。 聯合報系資料照

臺灣銀、第一銀、合庫銀、兆豐銀、台新銀、中信銀、玉山銀等七家銀行，今年第1季試辦「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」，可聯手勸阻客戶將資金匯往疑似涉及詐騙的境內帳戶，2025年確定擴大到全體國銀。金管會要求，明年5月底前，全體國銀需完成資訊系統建置加入境內金融帳戶預警制度。

金融業者形容，一旦實施，等於銀行之間形成「跨行聯防保護機制」第一排防火牆，未來國人在臨櫃轉帳前，可以有更完整防禦機制，聯手阻隔詐騙集團

金管會推動金融帳戶預警機制
金管會推動金融帳戶預警機制

此外，電子支付機構及三家純網銀，也必須在明年5月底前完成與內政部警政署介接資料，以利啟動防詐措施。金融人士解釋，就是要求以上業者，擴充疑似詐騙名單，目前警政署會定期更新來自金融機構通報疑似詐騙名單，以上業者必須定期更新金融機構臨櫃通報的疑似詐騙名單，未來如果用戶匯款到疑似詐騙帳戶，App就必須跳出警示。

金管會副主委邱淑貞今年10月在立法院專題報告「國內打詐成效與防治」，強調2022年8月建置境外預警機制以來，到2024年第2季底已成功攔阻270件、攔阻金額2.2億元；今年2月建置境內預警機制，由七家國銀先行試辦，統計至今年6月底也成功攔阻700件、詐騙金額9,466萬餘元。

「疑似涉詐欺金融帳戶預警制度」是由刑事局攜手金管會、銀行公會與銀行推動，將這些疑似涉詐騙帳戶名單，比照先行運行機制提供各銀行，只要民眾欲匯款到涉詐騙帳戶，銀行作業系統便會跳出提醒，臨櫃人員可以啟動關懷勸阻措施，初期針對境外金融帳戶預警。

由於攔阻詐騙成效不錯，金管會決定將機制擴大到境內，2023年11月同意銀行公會規劃「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」，首波由七家銀行在今年第1季上線試辦，也就是臺灣銀、第一銀、合庫銀、兆豐銀、台新銀、中信銀、玉山銀。金管會並在今年下半年拍板，明年5月底前該機制要擴大到全體國銀，要求國銀儘速完成資訊系統建置。


延伸閱讀

金管會：「皮包客」兜售商品 最重關十年

玉山銀 詐騙集團 金管會

延伸閱讀

又有皮包客受害者 金管會：最重關10年、罰2億

第3季國銀營運績效出爐 員工貢獻度人均279.6萬

融資租賃業 擬明年中納管

國銀外幣存放款 同步攀高

相關新聞

OSU大鬆綁吸引海外富豪下單 拚亞洲資產中心

金管會為推動邁向亞洲資產中心，活化境外業務，昨（24）日宣布鬆綁國際證券業務分公司（OSU）服務境外客戶三大措施，包括一...

金管會推新財管方案 小銀行舉手想分一杯羹

金管會推新財管方案，下一步將邁亞資中心，惟至今核准的12家銀行中，有九家、占四分之三強都是金控集團，中小型銀行入不了門。...

金管會公布七大新制 明年元旦上路

金管會昨（24）日公布2025年元旦七大新制，以提升金融業務動能、降低保險業壓力、提升內控和資訊揭露等三大方向為主，其中...

金融帳戶預警七家試辦 防堵成效佳 擴及全體國銀

臺灣銀、第一銀、合庫銀、兆豐銀、台新銀、中信銀、玉山銀等七家銀行，今年第1季試辦「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」，可聯手...

金管會：「皮包客」兜售商品 最重關十年

金管會昨（24）日表示，近期接到檢舉，有未經核准在台設立據點的金融機構，類似國外「皮包客」在國內到處兜售商品，但依規定未...

八大公股銀加薪最高5.5% 一銀合計晉級調薪增幅最多

行政院7月拍板同意軍公教從2025年起調薪3%，八大公股行庫將循往例配合至少調薪3%，目前一銀預估加薪5%至5.5%、兆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。