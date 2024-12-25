金融帳戶預警七家試辦 防堵成效佳 擴及全體國銀

臺灣銀、第一銀、合庫銀、兆豐銀、台新銀、中信銀、玉山銀等七家銀行，今年第1季試辦「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」，可聯手勸阻客戶將資金匯往疑似涉及詐騙的境內帳戶，2025年確定擴大到全體國銀。金管會要求，明年5月底前，全體國銀需完成資訊系統建置加入境內金融帳戶預警制度。

金融業者形容，一旦實施，等於銀行之間形成「跨行聯防保護機制」第一排防火牆，未來國人在臨櫃轉帳前，可以有更完整防禦機制，聯手阻隔詐騙集團。

金管會推動金融帳戶預警機制

此外，電子支付機構及三家純網銀，也必須在明年5月底前完成與內政部警政署介接資料，以利啟動防詐措施。金融人士解釋，就是要求以上業者，擴充疑似詐騙名單，目前警政署會定期更新來自金融機構通報疑似詐騙名單，以上業者必須定期更新金融機構臨櫃通報的疑似詐騙名單，未來如果用戶匯款到疑似詐騙帳戶，App就必須跳出警示。

金管會副主委邱淑貞今年10月在立法院專題報告「國內打詐成效與防治」，強調2022年8月建置境外預警機制以來，到2024年第2季底已成功攔阻270件、攔阻金額2.2億元；今年2月建置境內預警機制，由七家國銀先行試辦，統計至今年6月底也成功攔阻700件、詐騙金額9,466萬餘元。

「疑似涉詐欺金融帳戶預警制度」是由刑事局攜手金管會、銀行公會與銀行推動，將這些疑似涉詐騙帳戶名單，比照先行運行機制提供各銀行，只要民眾欲匯款到涉詐騙帳戶，銀行作業系統便會跳出提醒，臨櫃人員可以啟動關懷勸阻措施，初期針對境外金融帳戶預警。

由於攔阻詐騙成效不錯，金管會決定將機制擴大到境內，2023年11月同意銀行公會規劃「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」，首波由七家銀行在今年第1季上線試辦，也就是臺灣銀、第一銀、合庫銀、兆豐銀、台新銀、中信銀、玉山銀。金管會並在今年下半年拍板，明年5月底前該機制要擴大到全體國銀，要求國銀儘速完成資訊系統建置。



延伸閱讀

金管會：「皮包客」兜售商品 最重關十年