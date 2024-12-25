金管會公布七大新制 明年元旦上路

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（24）日公布2025年元旦七大新制，以提升金融業務動能、降低保險業壓力、提升內控和資訊揭露等三大方向為主，其中以開放主動式ETF及被動多資產ETF、創新板取消合格投資人制度等兩項，有助提升業務動能，最受外界矚目。

這二項提升金融業務動能，一是開放主動式ETF及被動多資產ETF，可提供投資人多元化金融商品，拓展投信業務量能，二是創新板取消合格投資人制度，可提升創新板流動性及交易量，促進創新企業申請掛牌。

另外二項是降低保險業壓力，一是調整保險業計提利率風險適用的倍數，可減緩保險業增資壓力鍋，二是修正保險業投資不動產基準利率定義，有助提升保險業投資不動產收益率穩定，避免受短期利率調整，影響所及將使不動產投報率從目前2.97%降到2.419%，大降了0.551個百分點。

提升內控和資訊揭露則有三大項，包括一、強化上市櫃公司等永續資訊內控制度，新增納入需包括「永續資訊管理」並列必要稽核項目，藉此提升永續資訊揭露品質。

二、擴增應實施內控制度的保經代公司，估將增加13家保經代公司應建立內控稽核制度和程序，三、建置永續報告書數位平台，將可協助從2025年起首次申報且未曾自願申報過永續報告書約800家上市櫃公司編制永續報告書。

ETF 保險

延伸閱讀

議員助理費補助總額解凍 劉世芳訂議會內控範本防詐領

永續報告書編制明年上路 IR Trust 三箭齊發拚 ESG 顧問業務倍數成長

打炒房再出手 金管會明年上半年將辦不動產專案金檢

央行打房見效！黃舒衛：住宅市場量縮價修 商用不動產受惠3利多

相關新聞

OSU大鬆綁吸引海外富豪下單 拚亞洲資產中心

金管會為推動邁向亞洲資產中心，活化境外業務，昨（24）日宣布鬆綁國際證券業務分公司（OSU）服務境外客戶三大措施，包括一...

金管會推新財管方案 小銀行舉手想分一杯羹

金管會推新財管方案，下一步將邁亞資中心，惟至今核准的12家銀行中，有九家、占四分之三強都是金控集團，中小型銀行入不了門。...

金管會公布七大新制 明年元旦上路

金管會昨（24）日公布2025年元旦七大新制，以提升金融業務動能、降低保險業壓力、提升內控和資訊揭露等三大方向為主，其中...

金融帳戶預警七家試辦 防堵成效佳 擴及全體國銀

臺灣銀、第一銀、合庫銀、兆豐銀、台新銀、中信銀、玉山銀等七家銀行，今年第1季試辦「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」，可聯手...

金管會：「皮包客」兜售商品 最重關十年

金管會昨（24）日表示，近期接到檢舉，有未經核准在台設立據點的金融機構，類似國外「皮包客」在國內到處兜售商品，但依規定未...

8月後國人高點轉買黃金 黃金王子：金價2600元以下難

今年是歷史上黃金漲勢最勇猛的一年，有「黃金王子」之稱的臺銀貴金屬部經理楊天立24日表示，明年預估金價可望上看2,800美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。