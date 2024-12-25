金管會推新財管方案 小銀行舉手想分一杯羹
金管會推新財管方案，下一步將邁亞資中心，惟至今核准的12家銀行中，有九家、占四分之三強都是金控集團，中小型銀行入不了門。據透露，多家中小型銀行高層積極向金管會爭取，鬆綁申辦高資產財管業務，讓各銀行都有機會搶食市場。
依金管會規定，要申請高資產財管業務者，銀行除須符合守法性、業務能力、資本適足率及逾放比率等財務指標外，其財管資產規模還須符合金錢信託資產餘額達1,500億元、全體理財客戶可投資資產達3,000億元、資產達3,000萬以上客戶「總可投資資產」達1,000億元等三條件。
所謂「可投資資產」，是指存款、有價證券及其他金融資產。
一家區域型的中型銀行高層則認為，還是需要設一定程度資產規模門檻，但可「適度降低」，並增加其他標準，例如是否備妥高資產財管業務的人才、系統設備，或是商品規劃能力等「軟實力」，而非只單看一個資產規模。
另一家中型銀行高層坦言，中小型銀行也有財力逾1億元的客戶需要財富管理服務，金管會以銀行客戶可投資資產規模，做為申辦「新財管方案」執照的標準，恐使中小型銀行高資產客戶往大型銀行交易。
為促進金融市場的公平競爭與健全發展，中小型銀行業者疾呼，金管會應考量調整現行政策，鬆綁門檻。
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