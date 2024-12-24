道瓊永續指數評選 「新新併」兩金控雙雙奪冠

全球ESG最高榮譽的道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）上周全球同步公布2024評選結果，其中「新新併」的主角、台新金控和新光金控分別拿下全球的銀行和保險業第一名，其中台新金控榮獲銀行產業全球第一、台灣第一，更已連續7年入選「世界」（DJSI World）及「新興市場」（DJSI Emerging Markets）指數成分股雙榜。

新光金控則是連續4年入選世界指數(DJSI World)成分股、連續2年入選新興市場指數(DJSI-Emerging Markets)成分股雙榜，並名列全球保險業受評公司第一名，總得分93分更創下DJSI保險組自2016年以來最高分紀錄。

台新金控總經理林維俊表示，台新金控在2018年即入選世界及新興市場指數，是台灣首家金融機構在第一次入選即獲雙榜肯定殊榮，而台新長期深耕永續，其表現已成全球銀行同業頂尖，顯示台新推動永續的成果被國際肯定。

新光金控董事長魏寶生則說，此次蟬聯入選DJSI世界指數及新興市場指數雙榜佳績，並同時榮登保險業全球與台灣的雙料冠軍，不僅是對新光的一大肯定，激勵企業持續攜手員工、客戶、供應商、企業夥伴等利害關係人共同努力，更讓長期投入永續發展的經營團隊及全體同仁備感榮耀。

台新金控永續長李鎮宇強調，永續已是台新的DNA，在「認真永續 綠色生活」的永續主張下，聚焦氣候行動、金融共榮、永續賦能三個關鍵議題，在各面向展現行動力。不論是連續3年舉辦淨零論壇，以全球關注的淨零議題來傳遞重要趨勢，並邀請國際講者分享交流，或是舉辦供應商大會及轉型座談會與議合、支持推動自然與生物多樣性倡議平台等行動，都是發揮台新永續影響力向前邁進，讓淨零成為金融生態圈的共同價值。

台新近年在國際永續評比上屢獲佳績，包括S&P Global 2024永續年鑑中摘下銀行產業別全球Top 1％，更被時代雜誌評為「2024年全球500大永續企業」，獲全球跨產業第63名，台灣第2名的殊榮，已晉身為全球銀行產業的指標領航者。

新光金控則指出，此次的評比除了拿下全球保險業第一，在環境面、社會面、經濟治理面成績均位居全球前1%。在18項評選面向中，共計17項得分排名全球前10%；其中包括「報導透明度」、「重大性」、「商業道德」、「公共政策影響力」、「稅務政策」、「永續金融」、「脫碳策略」、「人權」、「普惠金融」、「客戶關係管理」、「隱私權保護」等11項更獲得滿分或最高分。