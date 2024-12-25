OSU大鬆綁吸引海外富豪下單 拚亞洲資產中心
金管會為推動邁向亞洲資產中心，活化境外業務，昨（24）日宣布鬆綁國際證券業務分公司（OSU）服務境外客戶三大措施，包括一、允許無交易限額的線上開戶，二、簡便下單交易驗證機制，三、款項收付准存國外保管行。
三大簡化措施上路後，盼藉此吸引海外富豪戶赴OSU開戶下單投資海外市場，2025年上半年有望上路，有設OSU的18家券商受惠最大。
證期局副局長黃厚銘坦言，OSU有經紀和自營業務，但境外客戶開戶、下單不便，經紀開戶數很低，鬆綁後可讓海外台商享「在地化」服務，免跑星港，就能透過OSU複委託投資海外。
黃厚銘坦言，目前OSU僅有自營交易量，客戶都是機構法人，希望這三大簡化措施，可吸引海外自然人客戶開戶，最快明年上半年開戶與下單交易措施開放後，盼可讓經紀業務大幅拓展。
金管會規劃鬆綁OSU三大業務，一、允許境外客戶可無交易限額的線上開戶。目前境外客戶在OSU開戶，僅能臨櫃、寄送實體文件、線上開戶者限每日買賣合計100萬等值台幣交易限額，造成境外客戶開戶意願低落。
為提升境外客戶開戶意願，已請證交所和券商公會研議境外客戶在OSU線上開戶且不限交易限額機制。
目前國內券商線上開戶身分認證有三種方式，如透過往來銀行綁定衍生帳戶、手機Moblie ID、FIDO ID。他說，OSU線上開戶是否會沿用，需視證交所和券商公會研議結果，但是線上身分確認需可達到臨櫃安控標準。
二、簡便下單交易驗證。目前OSU對境外客戶複委託交易下單驗證得下載安裝台網憑證，未來擬參考國外實務，准以帳號、密碼+OTP做驗證，簡化下單交易驗證機制。
前兩者將僅修改證券商內控規定，希望明年上半年可放行。
三、款項收付准存放與券商有業務往來的外國保管行。黃厚銘說，目前境外客戶投資款項，只能存放券商在國際金融業務分行（OBU）開設的外匯存款專戶，尚無法存放於客戶熟悉的往來銀行。
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