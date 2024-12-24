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接軌倒數！壽險業全年發債額1868億元 刷史上新高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

距離接軌IFRS17與TW-ICS進入倒數最後一年，使今年壽險業出現史上最大發債潮。據金管會統計到24日止，金管會已核准6家壽險公司總發債額度2,058億元，目前已發行1,868億元、占了91%，6家中有5家公司都已用光了今年額度。

壽險業者認為，2024年因應接軌已將發債額度衝高、確保接軌的資本無虞，預估2025年發債額度將會低於今年。

據金管會已核准6家壽險公司發債，這6家是國壽、新壽、南山、富壽、三商美邦、凱基人壽。全球人壽則是在19日董事會決議發債100億元，但至今尚未送到金管會，實際發債時程恐會落到2025年。

這6家金管會已核准的發債額度中，以國泰人壽發行800億元最高，並創史上最大發債紀錄，富邦人壽750億元次之，南山人壽也發債300億元列第三。這三大壽險都有發行國內債及海外債。

凱基人壽則獲准發100億元、新光人壽准83億元，三商美邦僅獲准發行25億元，合計6家獲准發行2,058億元債券。

再進一步以實際發行債券額度，除富邦人壽僅發行560億元外，其餘5家壽險業全都用光已獲准的發債額度，等於實際發債額度是1,868億元。

目前國內發債利率約落在3.7%~3.88%，主力券種以十年期債為主，15年期約介於3.85~3.88%，國壽、南山今年都是首次發行海外債，票面利率都逾5%。

金管會公布2024年保險業現增和發債狀況。以現增額來看，今年截至24日止，5家壽險業共現增294億元，發債金額1,868億元，各是去年一整年的近2.4倍和近1.7倍。

產險業部分，至今僅有兩家現增47.7億元，換言之，光今年保險業現增加計已發債額度共2,210億元。

壽險業 金管會

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