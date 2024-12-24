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邁亞資中心 金管會釋三大利多、18家券商受惠

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

為邁亞洲資產中心，金管會喊活化境外業務，宣布鬆綁國際證券業務分公司（OSU）服務境外客戶的三大措施，一、允許無交易限額的線上開戶，二、簡便下單交易驗證機制，三、款項收付准存國外保管行，盼藉此吸引海外富豪戶可赴OSU開戶下單投資海外市場，2025年上半年有望上路，18家券商有設OSU者將受惠最大。

證期局副局長黃厚銘坦言，OSU有經紀和自營業務，但境外客戶開戶、下單不便，使經紀開戶數很低，鬆綁後可讓海外台商享「在地化」服務，免跑星港，就能透過OSU複委託投資海外。

金管會規劃對OSU鬆綁三大業務，一、允許境外客戶可無交易限額的線上開戶。黃厚銘說，目前境外客戶在OSU開戶，僅能臨櫃、寄送實體文件、線上開戶者限每日買賣合計100萬等值台幣交易限額，造成境外客戶開戶意願低落。

為提升境外客戶開戶意願，已請證交所和券商公會研議境外客戶在OSU線上開戶且不限交易限額的機制，意味著安控標準需比照臨櫃。

目前國內券商線上開戶的身分認證有三種方式，如透過往來銀行綁定衍生帳戶、手機Moblie ID、FIDO ID。他說，OSU線上開戶是否會沿用，需視證交所和券商公會研議結果，但線上身分確認需可達到臨櫃安控標準。

二、簡便下單交易驗證。黃厚銘說，目前OSU對境外客戶做複委託交易下單驗證得下載安裝台網憑證，未來擬參考國外實務，准以帳號、密碼+OTP做驗證，簡化下單交易驗證機制。

前兩者將僅修改證券商內控辦法，希望明年上半年可放行。

三、款項收付准存放與券商有業務往來的外國保管行。黃厚銘說，目前境外客戶的投資款項，只能存放券商在國際金融業務分行(OBU)開設的外匯存款專戶，尚無法存放於客戶熟悉的往來銀行。

金管會建議境外客戶款項，可增加存放在與券商有業務往來的外國保管銀行，便利境外客戶匯款作業及節省匯費成本，這塊需洽央行意見，程序會較久。

黃厚銘說，目前OSU開戶只能選OBU帳戶，但有些境外客戶對OBU不熟悉，若要求一定放在OBU會認為不方便而降低開戶意願，恐讓OSU都做不到生意，與其這樣不如讓境外客戶有多一種選擇，讓OSU可做到生意。

黃厚銘坦言，目前OSU僅有自營交易量，客戶都是機構法人，希望這三大簡化措施，可吸引海外自然人客戶開戶，最快明年上半年開戶與下單交易措施開放後，盼可讓經紀業務大幅拓展。

國保 金管會

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