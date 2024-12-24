金管會七大新制2025年元旦上路 聚焦三方向

金管會公布2025年元旦七大新制，以提升金融業務動能、降低保險業壓力、提升內控和資訊揭露等三大方向為主，其中又以開放主動式ETF及被動多資產ETF、創新板取消合格投資人制度等兩大項，有助提升業務動能，最受外界矚目。

這2項提升金融業務動能，一是開放主動式ETF及被動多資產ETF，可提供投資人多元化金融商品，拓展投信業者業務量能，二是，創新板取消合格投資人制度，則可提升創新板流動性及交易量，促進創新企業申請掛牌。

另外2項是降低保險業壓力，一是調整保險業計提利率風險所適用的倍數，可減緩保險業增資壓力鍋，二是修正保險業投資不動產基準利率定義，有助提升保險業投資不動產收益率穩定，避免受短期利率調整，影響所及將使不動產投報率從目前2.97%降到2.419%，大降了0.551個百分點。

提升內控和資訊揭露則有三大項，包括一、強化上市櫃公司等永續資訊的內控制度，新增納入需包括「永續資訊管理」並列必要稽核項目，藉此提升永續資訊揭露品質。

二、擴增應實施內控制度的保經代公司，估將增加13家保經代公司應建立內控稽核制度和程序，三、建置永續報告書數位平台，將可協助從2025年起首次申報且未曾自願申報過永續報告書約800家上市櫃公司編制永續報告書。