8月後國人高點轉買黃金 黃金王子：金價2600元以下難

今年是歷史上黃金漲勢最勇猛的一年，有「黃金王子」之稱的臺銀貴金屬部經理楊天立24日表示，明年預估金價可望上看2,800美元至3,000美元（下同），漲幅10％～15％機率高，最大變數則是川普；而若比特幣進入到美國準備資產，反而各國央行會多買黃金避險，加大黃金買盤。

楊天立受訪指出，今年金價從年初到最高點漲幅35%，是30年來單年漲幅最大的一次，在高基期之下，估計明年漲幅10％～15%，每盎司3,000美元有機會，例如近期修正拉回到2,536美元立刻反彈並站穩2,600元以上，從國際角度看，未來金價2,600元以下機會愈來愈少，接近2,600元風險較低應是買點。

楊天立觀察，今年8月之前國人普遍「賣金」為主，不少銀樓收到手軟，8月後台灣人才開始拚命買進黃金，甚至10月創新高還在持續追價。同時，今年國人參與黃金市場熱度大有提升，買、賣都有增加，目前黃金存摺開戶數已經破400萬戶，達到430萬戶，年增約二成，年齡層有年輕化趨勢，由過去50～60歲降至20～40歲。

川普有意建立比特幣戰略儲備成為熱門議題，楊天立指出，金價與比特幣其實很大一段時間是正相關，因為當比特幣好時投資人會增加黃金持有作為避險，如果比特幣進入美國準備資產代表美元波動加大，由於很多國家央行持有美元外匯準備，反而會多買黃金當作對美元的避險。但他認為比特幣要進入美國準備資產漫長而不易。

不過，楊天立也打趣說道，明年對黃金最大的風險可能是川普「說了都沒做」，反而黃金會漲不上去，因為市場已經有預期心理；目前大方向是全世界地緣板塊競爭激烈，貿易戰、貨幣戰、科技戰、金融戰風險壟罩之下，各國中央銀行及高資產客戶調整資產配置，黃金一定會納入成為基本買盤，川普如果什麼都不做，先買進作避險的人反而會賣。因此需觀察川普實際上任後政策。

此外，果若通膨上升是蹺蹺板效果，他說，雖然美國降息慢但也要視通膨多強，倘通膨很強對黃金有利，若通膨只是上升而美國停止降息就對黃金利弊參半。至於美元與黃金的關係也是看風險，當風險大時兩者皆漲，一般時期則美元漲金價跌或美元跌金價漲。