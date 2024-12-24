快訊

耶誕前夕傳悲劇！美國境內美航航班因「技術問題」癱瘓 停飛後現況曝

開車突昏迷！副駕妻急按示警燈「仍連撞4車」 新北男無呼吸心跳搶救中

中信銀攜手高檢署建打詐平台 縮短調查時間

中央社／ 台北24日電

檢銀共同打詐，中信銀繼今年8月與高等檢察署合作「雷霆專案」後，今天宣布建置「檢銀打詐平台」，盼縮短偵辦案件過程資料調閱時間，提升檢察官與司法單位效率。

中信銀今天發布新聞稿表示，與高檢署簽約「檢銀打詐平台」合作意向書，法務部部長鄭銘謙、高檢署檢察長張斗輝、行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺、中信銀董事長陳佳文、中信銀總經理楊銘祥等人出席。

陳佳文指出，中信銀持續履行企業社會責任，檢銀打詐平台可望解決檢察機關案件偵辦過程須函請金融機構處理調閱資料的痛點，加速偵辦詐騙案件。

中信銀已於今年8月與高檢署合作「雷霆專案」，透過人頭帳戶的金流與關聯分析，進一步識別出可疑帳戶，對金融業進化防詐預警監測機制的幫助很大。

陳佳文表示，本次合作利用數位的方法省去公文往返查調資料的時間，協助檢方提高追查效率、完善打詐機制。

鄭銘謙表示，本次高檢署與中信銀合作，簽署檢銀打詐合作意向書是新的里程碑，作為跨部會與金融機構等關鍵產業的合作，來遏止電信詐騙

高檢署檢察長張斗輝表示，中信銀為了防制詐騙投入眾多人力，以科技阻詐為主的神盾聯防，產生很大的效果，中信銀的警示帳戶占全部金融機構的比例也逐年下降。

中信銀補充，今年臨櫃攔阻詐騙金額較去年成長10.6%，截至8月底，成功攔阻1293件詐騙，攔阻詐騙金額逾新台幣8億元。警示帳戶管理部分，截至第3季新增警示帳戶數也較去年同期減少4.5%。

中信銀 雷霆 電信詐騙

延伸閱讀

打詐再出招 中國信託攜手高檢署「檢銀打詐平台」上線

【即時短評】全國一審檢察長「4下7上」擴編 法務部長在部署自己人馬？

司法官學院犯罪防治發表 資恐、洗錢、詐犯成研究主題

金監開辦電匠班 鄭銘謙勉受刑人靠自己再站起來

相關新聞

「綠巨人」中華郵政明年備200億銀彈加碼台股 鎖定「這」類股

在國內債市「喊水會結凍」、有「綠巨人」封號的中華郵政，明年已備好200億元銀彈，將伺機投入台股。中華郵政主管24日透露，...

台銀：明年避險買盤當主角 金價挑戰3000美元大關

台灣銀行貴金屬部經理楊天立今天表示，2025年金價走勢仍是「避險當主角」，川普新政若導致貿易戰、科技戰愈演愈烈，對金價是...

又有皮包客受害者 金管會：最重關10年、罰2億

最近和「皮包客」相關的投資受害者又再增加，金管會今天再度呼籲，民眾投資境外金融商品應透過合法管道，未經核准在台設立據點的...

台銀：爭取年終獎金上限調至4.6個月 生育補貼10萬元

國銀龍頭台灣銀行優化員工福利，台銀今天表示，擬向財政部、人事行政總處爭取4大面向福利，包含年終獎金上限4.4個月調高至4...

8月後國人高點轉買黃金 黃金王子：金價2600元以下難

今年是歷史上黃金漲勢最勇猛的一年，有「黃金王子」之稱的臺銀貴金屬部經理楊天立24日表示，明年預估金價可望上看2,800美...

比特幣推升黃金需求加上各國央行儲備 台銀喊進黃金

黃金現在可以進場嗎？國內最大的黃金批發商台灣銀行給答案。台銀貴金屬部經理楊天立今日受訪時指出，金價明年至少可到每盎司28...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。