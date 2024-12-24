中信銀攜手高檢署建打詐平台 縮短調查時間

檢銀共同打詐，中信銀繼今年8月與高等檢察署合作「雷霆專案」後，今天宣布建置「檢銀打詐平台」，盼縮短偵辦案件過程資料調閱時間，提升檢察官與司法單位效率。

中信銀今天發布新聞稿表示，與高檢署簽約「檢銀打詐平台」合作意向書，法務部部長鄭銘謙、高檢署檢察長張斗輝、行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺、中信銀董事長陳佳文、中信銀總經理楊銘祥等人出席。

陳佳文指出，中信銀持續履行企業社會責任，檢銀打詐平台可望解決檢察機關案件偵辦過程須函請金融機構處理調閱資料的痛點，加速偵辦詐騙案件。

中信銀已於今年8月與高檢署合作「雷霆專案」，透過人頭帳戶的金流與關聯分析，進一步識別出可疑帳戶，對金融業進化防詐預警監測機制的幫助很大。

陳佳文表示，本次合作利用數位的方法省去公文往返查調資料的時間，協助檢方提高追查效率、完善打詐機制。

鄭銘謙表示，本次高檢署與中信銀合作，簽署檢銀打詐合作意向書是新的里程碑，作為跨部會與金融機構等關鍵產業的合作，來遏止電信詐騙。

高檢署檢察長張斗輝表示，中信銀為了防制詐騙投入眾多人力，以科技阻詐為主的神盾聯防，產生很大的效果，中信銀的警示帳戶占全部金融機構的比例也逐年下降。

中信銀補充，今年臨櫃攔阻詐騙金額較去年成長10.6%，截至8月底，成功攔阻1293件詐騙，攔阻詐騙金額逾新台幣8億元。警示帳戶管理部分，截至第3季新增警示帳戶數也較去年同期減少4.5%。