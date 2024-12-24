金管會專案金檢揪2缺失 精銳保經挨罰50萬

金管會發現，精銳保經涉及將佣酬給付給非要保書所載保險業務員等2項缺失，今天開罰精銳保經新台幣50萬元，並處糾正及限期1個月改正，為近期第4家因專案金檢遭揪缺失挨罰的保經公司。

金管會保險局今天公告，精銳保經涉及將佣酬給付給非要保書所載保險業務員，亦有領佣人在要保日其實尚未登錄或未具招攬資格，顯有掛名招攬、聘用未具保險招攬資格者進行保險招攬業務情事。

其次，精銳保經執行電訪作業，針對繳交保費資金來源為保單解約金的客戶，因未及時修正電訪表單，以致未依規定向客戶告知解約後再投保所產生的權益損失。

保險局裁罰書指出，此為金管會對精銳保經執行專案金檢所查出的缺失事項，針對精銳保經違失，決議處糾正、限期1個月改正並開罰50萬元罰鍰。

先前美國高利率讓銀保通路業績急凍，傳統保經代隨之崛起，為避免招攬衍生爭議，金管會今年對保經發動大規模專案金檢，近日累計已有4家保經因專案金檢遭查出缺失吃下罰單，包括精聯保經挨罰150萬元、華瀚保經挨罰90萬元、永旭保經挨罰60萬元及精銳保經挨罰50萬元。