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台灣金估明年淨利成長14% 輸銀預期年增3成

中央社／ 台北24日電

中國輸出入銀行與台灣金控今天公告民國114年度營業預算報告。台灣金控明年估淨利達新台幣114.86億元、年增14.88%；輸銀則預計淨利為11.09億元、年增32.02%。

台灣金控指出，明年業務重點為辦理投資及對被投資事業的管理，業務範圍涵蓋子公司銀行、壽險、證券及保險經紀領域，持續強化集團資源整合運用。

台灣銀行部分，預計放款營運量達3兆元、存款預計達成4兆5632億元、營運採購估386億元、貴金屬管理則預計達成1330億元。另外，台銀與台銀人壽加總的保險營運量估達成410.08億元，台銀證券經紀量則估達1兆3000億元。

台灣金控指出，114年整體營收預計為3447.05億元，扣除支出的3332.19億元，本期淨利為114.86億元，與113年度預算數的99.98億元增加14.86億元、年增約14.88%，主要為銀行利息淨收益增加。

台灣金控補充，114年度整體固定資產建設改良及擴充編列14.4億元，做為資訊設備擴充汰換、營業廳舍新建及整修等共13.03億元，及投資性不動產1.37億元。

中國輸出入銀行114年則有3主要營運目標，包含放款營運量預計達1830億元、輸出保險預計達成1950億元，以及保證營運量達378至億元。

收支及淨利部分，輸銀預估114年營收為58.74億元，扣除營業總支出47.65億元，本期淨利為11.09億元，較113年度預算數8.4億元相比，增加2.69億元、年成長32.02%。

輸銀說明，主要是放款及輸出保險營運量增加，讓利息淨收益及輸出保險業務淨收益增加，以及各項提存、營業費用增加，增減互抵影響所致。

輸銀也編列0.36億元用於資訊設備擴充汰換、總行營業廳舍修繕、公務車及辦公設備汰換等。另外，為強化融資功能、支援台灣拓展經貿活動量能的政策任務，輸銀指出，114年將由國庫現金增資20億元。

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