台新銀首獲聯徵中心金質獎 展現信用卡報送卓越品質

台新銀行於24日首度榮獲財團法人金融聯合徵信中心頒發第十八屆「金質獎」，肯定其信用卡資料報送品質的卓越表現。此次聯徵中心會員表揚大會由金管會主委彭金隆親臨頒獎，由台新銀行個金事業總處執行長包國儀代表受獎。

聯徵中心自民國2007年起每年舉辦表揚大會，目的在於獎勵會員機構落實信用資訊安控、提升信用資料報送品質、妥善執行信用資訊查詢之績優者。其中「金質獎」旨在表彰「報送信用資料」方面表現優異的金融機構。

台新銀行憑藉卓越的信用資料報送品質，首次榮獲聯徵中心頒發的「信用卡資料類-金質獎」。作為國內市占前五大的發卡銀行，台新截至今年10月的流通卡數逾658萬張，在處理如此龐大信用卡資料量的同時，仍竭力維持報送品質。從事前規劃到事後監控，反覆驗證規格、優化流程，並強化資料邏輯檢核，通過定期品質檢測和數據分析，快速辨識並解決潛在問題，以確保信用資訊準確性，更體現對客戶權益的高度重視。

信用制度為金融生態系統的核心支柱，而建構完善且正確的信用資料庫，則是推動金融創新與應用的關鍵基石。聯徵中心與各會員機構共同建立全面性信用資訊，積累40多年海量資料庫，不僅為金融創新應用提供了堅實基礎，更成為金融機構有效管理風險的戰略工具。

台新銀行表示，獎項象徵更大的責任，將持續積極配合政府政策，力求提供信用資料的完整性、正確性及即時性，秉持「誠信、承諾、創新與合作」企業核心價值，持續提供優質金融服務。展望未來，因應政府2050年淨零碳排目標，台新銀行致力推行「綠色授信」等永續金融商品，協助並驅動客戶從日常生活實踐減碳，達成綠色普及，共創淨零轉型生活圈。