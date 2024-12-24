比特幣推升黃金需求加上各國央行儲備 台銀喊進黃金

黃金現在可以進場嗎？國內最大的黃金批發商台灣銀行給答案。台銀貴金屬部經理楊天立今日受訪時指出，金價明年至少可到每盎司2800至3000美元，因此，現在2600美元以上的價位進場，仍相對安全，此外，各國央行加碼對黃金的儲備來對抗以經濟金融「孤立主義」大戰為主的地緣政治風險，也成為金價有力的加持。

但楊天立也提醒，明年震盪一定加劇，因為今年金價從年初到10月底的最高點，漲了35%，是30年來單年度漲最多的一次，所以，明年漲10%至15%，也很高了，因為基期本來就高，而且震盪會變大。

楊天立指出，現在就是買點，2536美元立刻反彈至2600美元以上，從國際角度來看，2600美元以下越來越少，若明年在2800至3000美元，現在進場風險都很低。楊天立也認為，明年不太可能有今年35%的漲幅，現在對金價的利多較高，有7成，利空占3成，則主要來自川普的變數，黃金明年主要來自避險需求加持。

至於明年金價最大利空，楊天立笑說：「是川普說了都沒作！」楊天立指出，現在大家看好股票市場，所以黃金可作為分散風險配置，他建議，投資部位可有至少1成的黃金。

他分析，金價在美國總統大選之後原本估計跌10%，但只跌8%就上揚，亦即，底部量尚未出來，但卻已有接手量出來，因此，他也看好，川普就任之前，金價就有機會再往上走，亦即農曆年前。

楊天立也觀察，現在20至40歲的黃金存摺投資黃金的占比在增加，顯示「黃金存摺年輕化」，這顯示年輕人開始有興趣了，不只玩股票，也在投資黃金。

楊天立分析，金價和比特幣，很大時間是正相關，因為比特幣好時，會增加黃金持有來避險，尤其是比特幣若進入美元的準備資產，就代表美元波動會加大，很多央行為了避險，會增持黃金來避險。

他表示，各國央行購買黃金儲備，是在調節外匯準備，而非戰爭。他也指出，很多國家的央行基於的地緣政治，並非戰爭，而是「孤立主義」的增加，造成經濟及金融的不穩定，才成為各國央行調黃金準備的重點。他舉例，俄羅斯十多年前就說要增加黃金儲備來防止經濟金融的制裁，如今果然實現，所以，各國央行增加黃金的儲備，並非只看戰爭而已。

楊天立說，全世界的黃金準備，全球央行約占13%，另外在歐盟國家，更不低於25%，在為一旦發生貨幣戰時，貨幣缺乏抗跌性作準備，各國央行買進黃金，也是增加這種韌性。

台灣近20年來最明顯的黃金避險效應，發生在2008年金融海嘯時期。楊天立回憶，在2008年10月，就是金融海嘯之後，那時的買黃金潮，一直讓台銀多家分行，「到3點半分行門都關不了，都是為了買黃金！」當年，因為先補保證金的壓力，使黃金先跌後漲，之後漲幅從10月24日至2月24日，漲48%。

而今年，前7、8個月國人都在賣黃金，現在開始買進，很多銀樓一開門大家都來賣黃金，讓銀樓直嚷要關門了。對此楊天立指出，今年8 、9月之後台灣人才開始買黃金，10月份高價在追，11、12月大家仍進場買，楊天立認為，現在被套牢的，明年應會解套。

至於為何8月起才有顯著買盤進場？楊天立認為，8月之後，投資人因認為金價跌不下來，因此買盤開始快速進場追高，甚至10月、11月，仍續有買進量進場。