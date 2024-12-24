資料報送表現優異 聯邦銀連2年獲聯徵中心金質獎第一名
為了推升整體金融授信業務的徵審品質與資訊安全，財團法人金融聯合徵信中心自2007年起舉辦表揚大會，24日下午在臺大醫院國際會議中心舉辦「第18屆金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會」，聯邦銀（2838）因信用資訊查詢安控及資料報送品質表現優異，再次榮獲聯徵中心金質獎肯定，並由聯邦銀行總經理許維文代表受獎。
聯邦銀行憑藉內部系統檢核程序，確保每一筆資料的準確性與即時性，今年更著重特店資料及信用卡帳務資料報送異常校正與改善，並通過及時修正錯誤資訊，將報送錯誤率大幅降低至0.026%，創下歷年最低紀錄，並擊敗所有信用卡發卡行，再度榮獲金質獎第一名，顯示聯邦銀行在資料報送上，無論是即時性、完整性、一致性、正確性及合格量等，均獲得聯合徵信中心高度肯定。
聯邦銀總經理許維文表示，聯邦銀行這次從全國500多家金融機構中脫穎而出，連續2年蟬聯信用卡資料類「金質獎」，同時，也是過去五年內第4次榮獲聯合徵信中心的首獎肯定，展現出對於提升資料報送品質的努力與成果，今後也會持續強化報送邏輯與報送效率，確保客戶權益。
除了持續強化內部各項檢核流程外，聯邦銀行致力提升核心業務競爭力並加強員工專業訓練，積極配合主管機關政策，並致力於實現公平待客原則，為提供更優質與健全的信用交易環境，改善服務措施、提供高齡、身障等弱勢家庭金融友善服務環境等，以維護金融消費者權益，於今年10月受臺北市政府肯定，獲頒113年度中高齡暨高齡者友善企業認證，今年11月更通過「永續授信暨投資政策」，並提出「普惠金融聲明」，承諾支持聯合國永續發展目標，聯邦銀行將持續以專業、審慎與積極的態度，完善法令遵循機制、提升資料報送品質、落實公平待客原則、精進金融友善服務，並實踐ESG社會責任。
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