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高雄銀行再獲金融聯徵中心頒發「金質獎」殊榮肯定

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
高雄銀行於24日榮獲財團法人金融聯合徵信中心(聯徵中心)頒發「金質獎」殊榮，高雄銀總經理徐翠梅（右）代表接受金管會主委彭金隆（左）頒獎。高雄銀行／提供
高雄銀行於24日榮獲財團法人金融聯合徵信中心(聯徵中心)頒發「金質獎」殊榮，高雄銀總經理徐翠梅（右）代表接受金管會主委彭金隆（左）頒獎。高雄銀行／提供

高雄銀（2836）於24日榮獲財團法人金融聯合徵信中心(聯徵中心)頒發「金質獎」殊榮，依據「即時性」、「完整性」、「一致性」、「正確性」、「合格量」作為評分標準，聯徵中心對落實資訊安全保密及提升資料品質的績優會員機構及績優人員予以獎勵，高雄銀再度榮獲肯定，意義愈加非凡。

高雄銀行指出，在數位金融逐漸成為主流的世代，確實把關顧客的資訊安全，是金融機構不容忽視的責任與義務，高雄銀行對資料報送秉持謹慎的態度，長期關注並投入人力，積極與聯徵中心聯繫，建立勾稽機制及報送資料檢核，致力提升報送品質，貫徹正確、即時與完整的資料，以提供會員金融機構高品質信用資訊。

高雄銀行為支持政府鼓勵企業綠色轉型，積極配合政府建立促進綠色及永續金融市場有效運作的架構，提供聯徵中心ESG整合資訊平台所需資訊，提升資訊透明度，改善國內企業ESG相關資訊過於分散的狀況，為強化我國金融業及金融市場競爭力盡一份力。此外，高雄銀行也配合聯徵中心研訂的企業ESG資訊及永續經濟活動自評問卷，協助蒐集企業ESG資料以瞭解企業永續經濟活動現況，透過金融影響力，鼓勵並帶動企業永續發展及減碳轉型。

ESG 數位金融

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