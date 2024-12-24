凱基金控公益市集擴大登場 銷售額創歷年新高

凱基金（2883）實踐企業社會責任，今年將公益日傳統延伸至耶誕公益月系列活動，擴大社會影響力，日前邀請60個來自花蓮災區社福機構、地方創生團隊與地方小農，舉辦兩場公益市集活動，集團同仁熱情響應，創下逾新台幣300萬元銷售額，刷新歷年公益市集紀錄，展現凱基金控執行社會公益的成果。

凱基金控耶誕公益月自耶誕樹點燈揭開公益序曲，耶誕節前每周五於集團總部耶誕樹周邊舉行公益市集活動，增添濃厚的佳節氣氛。上周登場的凱基公益市集由集團旗下文教基金會「舞動100」計畫，表現優異的台北市永樂國小舞蹈班帶來舞蹈表演，為熱鬧的市集揭開序幕；其中一首「動物狂想」是基金會長期培育的年輕舞蹈家李家名的創作，由五、六年級小朋友舞動肢體，展現青春活潑的朝氣，更讓現場洋溢著藝術及公益的溫馨氣氛。

今年公益市集主題為地方創生，結合中華開發資本「地方創生獎勵計畫」以及凱基金控「地方創生行動家」志工專案，由長期支持的地方創生團隊帶來各地農產、文創商品、在地遊程等多元商品。儘管冷氣團來襲，仍澆不熄同仁的熱情，攤位前吸引眾多人潮，現場超過2,000位集團同仁及鄰近里民共同響應，自發認購產品，以實際行動支持公益。

為幫助連續遭受地震、颱風侵襲的花蓮地方產業，特別設立「回來洄瀾」花蓮專區，提供花蓮地方創生團隊展售在地商品，幫助產業復甦及社區發展。當日賣出亮麗銷售額的攤商，再透過「凱基愛心捐款平台」幫助更多社福單位，創造正向循環。攤位中還有來自東華大學師生銷售在地特色產品，東華大學理工學院因震災導致實驗室嚴重受損，開發文教基金會特別捐助1,400萬元重建基金幫助學生安心就學，東華大學學務長林俊瑩北上，感謝凱基金控對師生的協助。

凱基金控今年業績再創佳績，集團高階主管也藉由活動中的「感恩時刻」，親手贈送來自地方創生團隊的手作發糕，感謝同仁一年來的努力並祝福員工與公司攜手好運一整年。市集中並安排「EAP員工協助方案」（Employee Assistance Program）推廣服務，並藉由精油體驗活動，希望員工在忙碌之餘找到身心平衡。凱基公益市集實踐企業社會責任兼顧員工幸福，為今年的耶誕公益月營造滿滿的幸福感。