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台彩業績創史上新高紀錄 總經理展望明年「穩紮穩打」

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
台彩總經理謝志宏。圖／台彩提供
台彩總經理謝志宏。圖／台彩提供

台灣彩券業績創史上新高紀錄！根據台彩統計，從今年初至12月22日，整體銷售業績達到1,480億元，較去年成長4.8%，是歷史新高紀錄，其中立即型刮刮樂占838億元，電腦型彩券占642億元，台彩總經理謝志宏展望明年，仍能「穩紮穩打」。

台彩24日舉行年終媒體餐敘，謝志宏提到台彩業績笑得合不攏嘴，因為今年還未過完，但業績提前達標，還是史上新高。他表示，今年的刮刮樂業績和去年同期相比有雙位數成長，年增15.4%，不過電腦型彩券則是衰退，年減少約6.5% ，主要是三大因素，一、今年沒有累積大獎，今年威力彩累購金額最多6.3億元，去年有逾11億；二、大樂透開出頭獎的頻率比去年高；三、去年因為是第四屆最後一年，有感恩加碼但今年沒有。

謝志宏說，今年能夠有好成績，主要是因為今年是第五屆第一年，很多經銷商都是新的，其次，今年台彩在立即型的產品上有比較多變化，過往大家喜好的產品今年有些比重拉高，在今年過年期間立即型銷售的表現超出預期，從第1季就達標，剩下第2、3、4季酌量調整高低面額比例配比。

此外，市場上需求，今年經銷商證數數量多，年初就有立即型刮刮樂5萬1,000多張證數，到目前為止已有6萬3,000證，如此一來，讓產品面的供給多元化，一來是市場上需求有，二來消費者對於推出產品都可以買單，因此讓今年立即型刮刮樂銷售成績亮眼。

對於明年展望，謝志宏提到，要「穩紮穩打」，媒體好奇是否會出新遊戲？他表示，目前還在調查中，因為新遊戲要系統維護、還要調研推出後是否會受消費者喜愛，需要長時間的研究，不過目前都有一直在做功課，新的遊戲是否在明年出來？目前是進行中。

刮刮樂 台彩

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