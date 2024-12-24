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外資出口商拉鋸 新台幣小升1.8分收32.67元

中央社／ 台北24日電
新台幣兌美元今天收盤收32.67元，升1.8分，連2升。路透
新台幣兌美元今天收盤收32.67元，升1.8分，連2升。路透

外資陸續放假，不過出口商看準價位拋匯，加上仍有不少美元買盤進場，一來一往下推升成交量能。新台幣兌美元今天收盤收32.67元，升1.8分，連2升，台北及元太外匯市場總成交金額略放大至17.775億美元。

台股今天開高，早盤漲逾200點，突破23300點，但外資即將進入耶誕長假，投資人追價意願不足，電子類股翻黑，終場加權指數小漲15.7點，收在23120.24點。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超168.63億元。

外匯交易員表示，年底外資陸續放假去，但有不少外資持續調整部位，仍有不少美元買盤，盤中也有出口商看準價位持續拋匯，雙方「你丟我撿」下推升成交量能；新台幣兌美元今天開盤價為32.68元，最高32.66元、最低32.717元。

外匯交易員表示，美元走強下，月底出口商雖有拋匯需求，觀察仍有不少美元買盤持續進場。新台幣短期恐偏弱整理，後續走勢要看台股與外資動向而定。

根據中央銀行統計，美元指數上揚0.21%，亞洲貨幣多走弱，韓元貶0.44%，日圓貶0.22%，新加坡幣貶0.21%，人民幣平盤，新台幣小升0.06%。

外匯 外資 新台幣

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