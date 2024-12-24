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台銀：明年避險買盤當主角 金價挑戰3000美元大關

中央社／ 台北24日電
台灣銀行貴金屬部經理楊天立表示，2025年金價走勢仍是「避險當主角」。路透
台灣銀行貴金屬部經理楊天立表示，2025年金價走勢仍是「避險當主角」。路透

台灣銀行貴金屬部經理楊天立今天表示，2025年金價走勢仍是「避險當主角」，川普新政若導致貿易戰、科技戰愈演愈烈，對金價是有利的，他預期國際黃金現貨明年漲幅可能落在10%到15%，金價有望挑戰每盎司3000美元。

根據台銀最新國際金市週報，日前受美國聯邦準備理事會（Fed）釋出偏鷹訊息，市場預期明年降息速度將減緩，美元指數大漲，迫使金價拉回至每盎司2600美元下方，但買盤逢低承接，加美國核心PCE數據顯示通膨持續降溫，帶動金價反彈至2620美元之上。

有「黃金王子」稱號的楊天立今天接受媒體聯訪，今年以來，金價從年初到最高點大幅上漲了35%左右，但在基期偏高之下，明年漲幅可能收斂至10%到15%。

以目前國際黃金現貨價格落在每盎司2600美元以上而言，若明年上漲15%，楊天立表示，確實有機會挑戰每盎司3000美元，且明年金價走勢仍是「避險當主角」，因此即便價格下跌，幅度也有限。

楊天立進一步分析，雖然美國總統當選人川普（Donald Trump）的明年新政不確定性非常高，但若新政策引發貿易戰、金融戰、科技戰，甚至愈演愈烈，這些風險對黃金都是有利的，且如果一個國家的黃金儲備不足，抗壓性就會變得很低，因此預期各國央行明年會繼續增加黃金儲備，對金價帶來支撐，「最大的空頭風險，反而是川普什麼都不做」。

同時，楊天立指出，川普相當支持虛擬貨幣，若比特幣真的納入美國戰略儲備，可能會導致美元波動劇烈，風險也隨之增加，此時黃金避險買盤就會出現，但基本上，加密資產納入美國貨幣儲備這一情況發生的機率相當低，「我覺得理論上不會發生」。

川普曾表明有意建立比特幣戰略儲備，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）已表態，聯準會無意參與任何政府儲備大量比特幣的計畫。

川普 美國 金價

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