Ocard 與 Pi 拍錢包聯手推 Ocard Pay 開創點數經濟新體驗

顧客經營系統平台Ocard（奧理科技）與網路家庭（8044）集團旗下21th Fintech之子公司拍付國際的「Pi拍錢包」宣布聯手推Ocard Pay，整合Pi拍錢包支付功能以及Ocard Rewards服務，打造一站式點數經濟。持Ocard Pay支付時將完成會員識別、點數折抵與消費回饋累積一體的生態圈，實現「支付即會員」。玉山銀行加碼玉山Pi拍錢包信用卡新卡友綁定Ocard Pay，符合條件提供高額回饋，Ocard也提供用戶註冊優惠鼓勵。

發行Pi拍錢包聯名信用卡的玉山銀行表示，期待P幣生態圈透過Ocard 導入更多餐飲通路拓展適用場域，更與多元點數共融成新興的點數經濟生態圈、帶動玉山Pi拍錢包信用卡申辦潮。

拍付國際總經理謝孟勳表示，台灣的點數生態多集中於單一App，品牌間點數應用易有零散且整合性不足的狀況。Pi 拍錢包看好Ocard會員多元點數應用服務及7,000家餐飲品牌商戶優勢，策略性投資並提供支付整合體驗，攜手推出 Ocard Pay，開創支付服務的新模式，成為會員點數、場景整合與平台跨界合作的推動者。