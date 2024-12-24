「綠巨人」中華郵政明年備200億銀彈加碼台股 鎖定「這」類股

在國內債市「喊水會結凍」、有「綠巨人」封號的中華郵政，明年已備好200億元銀彈，將伺機投入台股。中華郵政主管24日透露，目前手握8.3兆元的可運用資金，台股投資約2,600億元，明年預計再加碼200億元，投資台股水位將進一步升抵2,800億元；在投資類股方面，將鎖定AI相關的伺服器、晶圓代工與IC設計等概念股。

中華郵政董事長王國材今天表示，中華郵政去年首度出現16.5億元的虧損，但今年將有獲利，初步估計超過20億元。

展望明年國內外金融市場，中華郵政主管坦言「會是很艱困的一年」，因為所有經濟預測「都比不上美國總統川普的一句話」，預期明年金融市場將是波動加劇、驚濤駭浪的一年；不過歷史經驗顯示，川普在任時，股市表現都很不錯，這也是金融圈持續看好明年股市表現的主因。

中華郵政主管透露，目前手頭的可運用資金約8.3兆元，其中近四成轉存中央銀行、約3.3兆元，另外，新台幣的公債與公債斯等約2.4兆元，海外投資約1.3兆元，其中多數是美元債券；投資在貨幣市場的短期票券約1兆元，台股約2,600億元，不動產投資僅約150億元。

在國內擁有廣大存款戶的中華郵政，目前存款餘額已高達7.3兆元，加計壽險資金及淨值，累積了約8.3兆元的可運用資金。

中華郵政主管指出，按照往例，每年都會新增2,000億元的可運用資金，其中有200億元將投入台股，按規定，中華郵政不能投資虧損的個股、且須為上市櫃公司獲利的前段班。目前台股的投資報酬率約14%、今年在台股實現約170億元的資本利得。

此外，中華郵政海外投資規模約1.3兆元，其中多數為美債，投報率雖逾4%，但因避險成本較高、約3.5%，明年暫不會大舉加碼海外債券，而是以新台幣債券為主。

中華郵政主管說，明年新台幣債券到期約1,600億元，將持續補進國內的公債與公司債，目前10年期公債殖利率約1.6%「尚符合需求」。