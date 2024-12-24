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再獲肯定 高雄銀行11度蟬聯聯徵中心頒發金質獎

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
金管會主委彭金隆（左）頒發金質獎獎座給高銀總經理徐翠梅（右）。圖／高雄銀行提供
金管會主委彭金隆（左）頒發金質獎獎座給高銀總經理徐翠梅（右）。圖／高雄銀行提供

財團法人金融聯合徵信中心（聯徵中心）公布金質獎名單，高雄銀行再度獲得此獎項，今天舉辦表揚大會，由金管會主委彭金隆頒獎給高銀總經理徐翠梅。高雄銀行表示，高銀已連續11年榮獲金質獎，會持續貫徹正確、即時與完整之精神，提供會員高品質信用資訊及服務。

聯徵中心依據「即時性」、「完整性」、「一致性」、「正確性」、「合格量」等項評分標準，高雄銀行今年又蟬聯金質獎。

高雄銀行指出，在數位金融逐漸成為主流的世代，金融機構必須確實把關顧客資訊安全，這是不容忽視的責任與義務，高銀對資料報送秉持謹慎的態度，長期關注並投入人力，積極與聯徵中心聯繫，建立勾稽機制及報送資料檢核，致力提升報送品質。

此外，高銀也參與企業綠色轉型，配合政府建立促進綠色及永續金融市場有效運作架構，提供聯徵中心ESG整合資訊平台所需資訊，提升資訊透明度，改善國內企業ESG相關資訊過於分散的狀況。另研訂企業ESG資訊及永續經濟活動自評問卷，協助蒐集企業ESG資料，透過金融影響力，鼓勵並帶動企業永續發展及減碳轉型。

ESG 數位金融 金管會

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