激勵OSU投資量能 金管會再端三大鬆綁政策

為推動台灣成為亞洲資產管理中心計畫及吸引境外資金回流，由我國證券商國際證券業務分公司(OSU)代為提供證券服務，金管會今日宣布將進行三大開放，其中，目前若未臨櫃，透過線上申請，尚未交割的部位累計只能100萬元的限額，最快可在明年上半年完成鬆綁，之後即使是線上申請，不再有100萬元的交易限額。

證期局副局長黃厚銘指出，目前OSU共有18家券商承作，絕大部分業務和自營有關。統計顯示，OSU 110年交易量為1640億美元、111年為1114億美元、112年1596億美元、絕大部分都是自營交易。

由於OSU業務目前都以法人客戶居多，經紀業務和自然人客戶極少，金管會這項開放政策，就是希望未來更多自然人客戶加入，擴大複委託為主的交易規模，也更活化台灣券商的財富管理動能。

金管會此次開放的主要包括開戶、交易、款項收付等三大面向。在開戶方面，目前申請文件仍需紙本寄回，造成境外客戶開戶不便，為提升境外潛在客戶開戶意願，金管會擬鬆綁提供便捷網路開戶流程。

證期局也指出，OSU對境外客戶辦理複委託交易下單驗證方式，與國際慣用的下單驗證方式不同，建議參考國外實務，放寬境外客戶除下載安裝我國憑證機構所簽發之電子憑證外，得以帳號、密碼，或以帳號、密碼搭配OTP或透過第三方的認證器做為驗證，提供境外客戶簡便又安全之下單驗證機制。

在款項收付上，金管會希望的政策突破，在於目前境外客戶的投資款項依規定僅能存放於證券商在國際金融業務分行(OBU)開設的外匯存款專戶，在放寬規定之後，使境外客戶款項除存放以證券商在OBU開設的專戶外，亦得存放於與證券商有業務往來的外國保管銀行，更有利於境外客戶匯款作業及節省匯費成本。

關於款項收付，尚須和央行協商取得同意，雖然客戶的投資款項若能放到外國保管銀行，可能會使OBU存款流失，但另一方面客戶能得到較大的便利性。