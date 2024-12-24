中華郵政去年首度虧損 王國材：今年有望盈餘逾20億

中華郵政公司去年受到高額避險成本影響，首度虧損且達16.5億元，今年更面臨避險成本攀升到310億元新高挑戰，中華郵政董事長王國材今表示，今年8月接棒後提出5大改革方案，今年將轉虧為盈，預估盈餘逾20億元。

中華郵政去年首度虧損，主要是受到國外避險成本294億元衝擊，今年避險成本不減反增，高達310億，讓中華郵政面臨困境，前交通部長王國材今年8月接棒中華郵政董座一職，首要任務就是要轉虧為盈。

王國材今與媒體餐敘時表示，中華郵政去年首次發生16.5億元虧損，主要是資金應用和郵務、儲匯和壽險三業遇到困境，包裹、快捷量下降，許多業務也衰退1成5，因此他提出5大方向改善，包含數位轉型（新型i郵箱、行動壽險投保拓展）、客戶開發、集郵熱潮、i郵購網站轉型、人員接班等，不但將去年虧損的錢賺回來，今年盈餘預估可能逾20億元。