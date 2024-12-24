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反擊誠美材連巍鐘的聲明 金石信託籲詳查聯貸案

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
金石信託登報再度追討欠款，且訴求兩大重點。（圖:截自報紙）
金石信託登報再度追討欠款，且訴求兩大重點。（圖:截自報紙）

港商金石信託透過律師跨海向誠美材總經理連巍鐘追討欠款，連巍鐘23日發出聲明澄清，強調是不實指控，且將保留法律追訴權；但雙方的爭議持續延燒，金石信託24日登報再抨擊誠美材總經理兼財務長連巍鐘欠款不還，且透過律師表示，連巍鐘確實簽立借款協議書，也有250萬元美金匯款單，匯入連巍鐘個人銀行帳戶，足以證明有借款事實。

誠美材今年經營權剛剛落幕，卻傳出總經理連巍鐘拖欠港商金石信託250萬美元（折合新台幣8,100萬元）未還的爭議事件，外商透過律師跨海追討；委任律師除在上周五向法院提起返還借款訴訟外，23日下午則向金管會證期局陳情，呼籲主管機關介入調查。

針對港商的說法，誠美材及總經理連巍鐘分別發出聲明澄清，連巍鐘聲明強調有關他拖欠債款等語，完全是不實指控；他在聲明中表示，「本人與金石信託公司，都是受到恆泰公司之實質控制人請託，協助恆泰公司進行增資事項，增資事項都早已完成，本人並無任何拖欠款項，並已辭去一切恆泰公司之職務。金石信託公司至今竟然聲稱本人向金石公司申借款項不還等等，完全與事實不符，更是設陷本人之不法行為」。

聲明中還強調，「媒體所載報導顯然是市場有心人士以加重妨害名譽信用之違法行為，已涉嫌侵害本人之信用，本人亦聲明保留法律追訴權」。

誠美材及連巍鐘在23日分別以公司及個人立場澄清外商是不實指控，金石信託24日則是登報再抨擊誠美材總經理兼財務長連巍鐘欠款不還，且透過律師表示，連巍鐘確實簽立借款協議書，也有250萬元美金匯款單，更是匯入連巍鐘個人銀行帳戶，都足以證明有借款事實。

委任律師葉建偉指出，連巍鐘以恆泰公司進行增資事項混淆是非，毫無誠信可言，完全視簽立借款協議書、匯款單於無物，甚至汙衊金石信託配合假外資為禿鷹行為牟利。

葉建偉說，金石信託是設立於香港、合法合規經營之公司，誠美材及連巍鐘不實的攻訐指控，嚴重傷害商譽，金石信託保留法律追訴權；他進一步強調，連巍鐘明顯要轉移焦點，企圖掩蓋債信不良、毫無誠信之事實，呼籲主管機關及聯貸銀行團應該要詳查聯貸案。

金石信託延續23日的聲明，24日登報再度追討欠款，並訴求兩大重點：(1)誠美材讓連巍鐘擔任總經理曁財務長，如何能讓股東信任？如何有良善的公司治理？金管會證期局、證交所為保障股東權益豈可坐視不管？(2)連巍鐘債信不良，彰化銀行、合作金庫銀行等銀行團應再詳查聯貸授信案徵審流程，以保障投資人權益。

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