Muzinich & Co與第一銀行合作 將私募平行貸款投資策略引入台灣

專精私募信貸的投資管理公司 Muzinich & Co 正式宣布與第一銀行合作，為台灣市場帶來第一個平行貸款策略。

第一銀行是台灣名列前茅的『財管 2.0』管理機構。為滿足高資產客戶對資金長期穩健增長的理財需求，第一銀行將領先所有公股行庫率先提供私募貸款策略的投資選項。這次合作正值私募信貸作為一種資產類別在全球和亞洲市場規模不斷增長之際，私募信貸是向企業借款人提供的另類信用貸款，具有潛在誘人的風險調整後報酬。

平行貸款是一種保守的私募信貸策略，資產管理公司與銀行在同等條件下共同貸款，雙方都能藉此獲利。平行貸款不僅讓銀行保留並擴大客戶關係，同時有效運用及管理銀行的貸款部位。另外也讓資產管理公司及其投資者，能夠獲得符合銀行貸款要求的各種企業貸款，並提供具吸引力的風險調整後報酬。

傳統的私募信貸基金是固定期限封閉式結構，與之不同的是,Muzinich 的平行貸款策略是半流動性，為高資產客戶提供定期的流動性，同時保持對高品質貸款組合的投資布局。

Muzinich & Co 亞太區首席執行官兼亞太區私募信貸主管 Andrew Tan 表示：「我們很高興能與第一銀行合作，為臺灣市場首次引入平行貸款。我們發現台灣投資者對私募信貸這個資產類別，尤其是平行貸款的興趣與日俱增。第一銀行作為台灣最大的財富管理機構，是我們最佳的合作夥伴。」