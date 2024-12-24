耶誕送暖力挺花蓮 凱基金控公益市集銷售創新高

寒冬送暖力挺花蓮， 凱基金控（2883）耶誕公益月系列活動邀請60個來自花蓮災區，社福機構、地方創生團隊與地方小農舉辦二場公益市集活動，集團同仁熱情響應，逾新台幣300萬元銷售額，刷新歷年公益市集紀錄。

凱基金控耶誕公益月自耶誕樹點燈揭開公益序曲，耶誕節前每周五於集團總部聖誕樹周邊舉行公益市集活動，增添濃厚的佳節氣氛。

上周登場的凱基公益市集由集團旗下文教基金會「舞動100」計畫，台北市永樂國小舞蹈班帶來舞蹈表演，為熱鬧的市集揭開序幕；其中一首「動物狂想」是基金會長期培育的年輕舞蹈家李家名的創作，由五、六年級小朋友舞動肢體，展現青春活潑的朝氣。

今年公益市集主題為地方創生，結合中華開發資本「地方創生獎勵計畫」以及凱基金控「地方創生行動家」志工專案，由長期支持的地方創生團隊帶來各地農產、文創商品、在地遊程等多元商品，現場超過2000位集團同仁及鄰近里民共同響應。

為幫助連續遭受地震、颱風侵襲的花蓮地方產業，特別設立「回來洄瀾」花蓮專區，提供花蓮地方創生團隊展售在地商品，幫助產業復甦及社區發展。

攤位中還有來自東華大學師生銷售在地特色產品，東華大學理工學院因震災導致實驗室嚴重受損，開發文教基金會特別捐助1400萬元重建基金幫助學生安心就學，東華大學學務長林俊瑩北上，感謝凱基金控對師生的協助。