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兆豐率先推「68017」簡碼簡訊 未來朝「2886」精進

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

繼暫停非實名制社群平台上廣告與行銷活動後，兆豐銀行上周又率先推出專屬「68017」簡碼簡訊服務，成為首家採用此技術的銀行。身兼銀行公會理事長的兆豐金控（2886）董事長董瑞斌今在立院備詢時首度表示，關於銀行發送給客戶有加註機構識別的防詐短碼，將由銀行公會出面，向三大電信公司談出更便宜方案，讓全體銀行都能適用。

董瑞斌會後表示，兆豐銀雖然先導入加註機構別的5碼簡訊視別碼「68017」，做為發送給客戶的官方簡訊號碼，但此識別碼仍不夠具有代表性，未來希望能改成2886（兆豐金股票代碼）。

「68017」前兩碼「68」係電信業者認證的金融業專用編碼，後三碼「017」則是兆豐銀行的銀行代碼。未來兆豐銀行的客戶只要收到由「68017」開頭的簡訊，即可確認該訊息為兆豐銀行所發送，無需擔憂遭受假冒簡訊詐騙。

立委黃珊珊詢及其他銀行加入情形，董瑞斌指出，目前因為費用較貴的問題只有兆豐加入，故希望透過銀行公會向三大電信公司談出更好的方案。

兆豐金控 兆豐銀行 董瑞斌

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