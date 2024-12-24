聽新聞
0:00 / 0:00

道瓊永續指數 國泰金蟬聯雙榜

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
國泰金控連七年入選道瓊永續指數「世界指數」成分股、連十年入選道瓊永續指數「新興市場指數」成分股，顯示永續金融影響力備受國際肯定。圖／國泰金控提供
國泰金控連七年入選道瓊永續指數「世界指數」成分股、連十年入選道瓊永續指數「新興市場指數」成分股，顯示永續金融影響力備受國際肯定。圖／國泰金控提供

國際最具公信力的企業永續評比「道瓊永續指數，簡稱ＤＪＳＩ）」廿三日公布二○二四年指數成分股，國泰金控不僅連續七年入選最高等級「道瓊世界指數」成分股，亦持續十年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，再度蟬聯雙榜殊榮。

觀察今年的廿一項評選項目，國泰金控總得分表現，躋身全球保險業前百分之二，於透明度與揭露、稅務策略、人權、普惠金融等七個項目獲得滿分，其餘氣候策略、永續金融、勞動實踐指標、人力資本發展、資訊安全等項目，亦名列前茅。

國泰金控對此指出，「氣候、健康、培力」一直是國泰永續策略發展三大主軸。其中，國泰金已連續兩年獲國際倡議「投資人議程」發布的「投資人氣候行動計畫」（ICAPs），列為全球最佳實踐典範案例，此外，國泰金控董事長蔡宏圖獲邀擔任世界氣候峰會講者，成為十三年來首位來自台灣的開講者，二○二三年雙方進一步締結為全球首家策略夥伴，另外，總經理李長庚更連續兩年受邀出席杜拜ＣＯＰ28、亞塞拜然ＣＯＰ29的周邊論壇「世界氣候峰會」，同時亦參與亞洲投資人氣候變遷聯盟（ＡＩＧＣＣ）等國際倡議廣受肯定。

另外，在「培力」議題上，國泰金則從「職場培力」與「社會培力」二方面著手，致力賦能員工、青年、女性、弱勢族群等多元群體，今年更入選富比世「二○二四全球最佳雇主排行」，為國內唯一登百大企業，一舉拿下歷年來台灣最佳成績。

國泰也支持「女科技人學會」、「台灣女董事協會」等性別平權倡議論壇，並參與美國在台協會、經濟部中小及新創企業署所推出的「ＡＷＥ女性創業加速器」，希望支持女性在多元角色活出自信、兼顧理想。

國泰金控 美國在台協會

延伸閱讀

送暖到宜蘭 國泰關懷學童傳遞幸福

富邦金（2881）名副其實金控股王！達人點1關鍵「波動大」：壽險與市場高度相關

外資買超151億元、這檔竟居買超冠軍 有5檔金融股也獲大買

14家金控11月自結獲利月減3.9％ 投顧法人看好「這5檔」

相關新聞

道瓊永續指數 國泰金蟬聯雙榜

國際最具公信力的企業永續評比「道瓊永續指數，簡稱ＤＪＳＩ）」廿三日公布二○二四年指數成分股，國泰金控不僅連續七年入選最高...

獨／金融科技產業聯盟明年2月成立 四大金控出列領銜

金管會繼3年前發起6大金控成立永續先行者聯盟之後，據透露在12月13號金管會已經召集金融總會和4大金控開會，要成立「金融...

第3季國銀員工獲利貢獻度大洗牌 這家銀行員工最會賺

國銀員工獲利貢獻度重新洗牌。中央銀行23日公布第3季國銀營運績效季報，全體國銀員工平均貢獻度為279.6萬元，較去年同期...

再度蟬聯雙榜殊榮 國泰金控連7年入選道瓊永續指數「世界指數」

國際最具公信力的企業永續評比「道瓊永續指數Dow Jones Sustainability Indices，簡稱DJSI...

新新併最後一哩路 新光金董座魏寶生給同仁內部信曝光

新新併剩下最後一哩路，在歲末年終之際，新光金（2888）董事長魏寶生23日發出一封內部信給員工，信中提到，儘管外在環境艱...

金管會准適用新制 新壽外匯準備金逾4百億創新高

助力壽險業控管外匯避險成本，金管會今年8月公布外匯準備金新制後，截至目前共4家壽險遞件申請。新壽今天收到金管會核准函，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。