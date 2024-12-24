道瓊永續指數 國泰金蟬聯雙榜

國際最具公信力的企業永續評比「道瓊永續指數，簡稱ＤＪＳＩ）」廿三日公布二○二四年指數成分股，國泰金控不僅連續七年入選最高等級「道瓊世界指數」成分股，亦持續十年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，再度蟬聯雙榜殊榮。

觀察今年的廿一項評選項目，國泰金控總得分表現，躋身全球保險業前百分之二，於透明度與揭露、稅務策略、人權、普惠金融等七個項目獲得滿分，其餘氣候策略、永續金融、勞動實踐指標、人力資本發展、資訊安全等項目，亦名列前茅。

國泰金控對此指出，「氣候、健康、培力」一直是國泰永續策略發展三大主軸。其中，國泰金已連續兩年獲國際倡議「投資人議程」發布的「投資人氣候行動計畫」（ICAPs），列為全球最佳實踐典範案例，此外，國泰金控董事長蔡宏圖獲邀擔任世界氣候峰會講者，成為十三年來首位來自台灣的開講者，二○二三年雙方進一步締結為全球首家策略夥伴，另外，總經理李長庚更連續兩年受邀出席杜拜ＣＯＰ28、亞塞拜然ＣＯＰ29的周邊論壇「世界氣候峰會」，同時亦參與亞洲投資人氣候變遷聯盟（ＡＩＧＣＣ）等國際倡議廣受肯定。

另外，在「培力」議題上，國泰金則從「職場培力」與「社會培力」二方面著手，致力賦能員工、青年、女性、弱勢族群等多元群體，今年更入選富比世「二○二四全球最佳雇主排行」，為國內唯一登百大企業，一舉拿下歷年來台灣最佳成績。

國泰也支持「女科技人學會」、「台灣女董事協會」等性別平權倡議論壇，並參與美國在台協會、經濟部中小及新創企業署所推出的「ＡＷＥ女性創業加速器」，希望支持女性在多元角色活出自信、兼顧理想。