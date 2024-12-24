前11月合計賺進5,714億元 金控年終上看12個月

14家上市金控前11月合計賺進5,714億元，距全年登頂歷史新高僅一步之遙。公股獲利王兆豐金（2886）董事長董瑞斌昨（23）日於立院率先表態，希望年終獎金能維持去年最高上看八個月水準。

民營的台新金、國票金最高12個月以上。至於獲利王富邦金，集團董事長蔡明忠表示，剩下幾天看能否創史上最高獲利，相信獎金不會讓員工太失望。

蔡明忠表示，產金分離之後不是富邦金董事長，但富邦金今年盈餘非常好，剩下最後幾天，看能否創下有史以來最高獲利，相信獎金也不會讓員工太失望。另併列金控雙雄的國泰金則指出，年終獎金將視營運績效、外部市場調薪狀況及個別員工績效表現調整薪資。

台新金指出，今年金控各子公司表現亮麗，預估獎金月數將會優於去年，整體平均約六至八個月水準，公司獲利成長且績效卓越同仁年終獎金月數將超過12個月；調薪部分每年皆有3%以上，2025年尚在規畫中，預計不低於往年水準。新光金說，今年金控及各子公司獲利都有明顯增長，年終獎金會比去年好，目前規劃中。

中信金說明，年終獎金依照今年業務表現及個人績效衡量。針對明年加薪幅度，基於制定全球營運據點通用的整體薪酬政策，以求達到市場競爭力、職責給薪及績效導向三大原則。

國票金旗下國際票券固定年終，加上績效獎金與盈餘分紅，估計至少可領七個月以上，最高上看12個月。永豐金強調，今年整體營運表現相當不錯，會將果實分享給每位辛苦的員工，目前年終獎金尚未結算出來，往年的年終獎金平均落在四至六個月。玉山金表示，獲利表現將反映於獎金及調薪，年終獎金參酌整體獲利、單位貢獻及個人績效表現綜合評估。

公股方面，第一金、華南金旗下子銀行年終可望與去年相當，年終、員工分紅和超盈餘獎金等加總，可望上看逾七個月。合庫金旗下合庫銀依獲利達成預算目標及員工績效核發；據了解若績效達標可領到4.6個月，另加員工酬勞。目前公股行庫員工年終組成多分成三大類，4.6個月基本盤、員工分紅及超盈餘獎金。