凱基壽報喜 得獎數創高

凱基人壽2024年獲獎數創新高。凱基人壽以「致力於您的幸福人生」做為企業價值主張，實踐以客戶為中心的精神，落實永續理念於保險及投資的核心業務日常營運中，從品牌、客服、數位、永續到業務團隊等各項作為屢獲外部機構肯定。在全體同仁努力下，2024年凱基人壽共榮獲59項大獎，獲獎數創新高，團隊始終以穩健的步伐持續邁進，展現超強實力與專業力。

凱基人壽不僅業務表現亮眼，積極投入各項作為更屢獲外界肯定，包括獲'國家永續發展委員會「國家永續發展獎」國家級高度肯定、連續十年獲金管會頒發微型保險競賽「業務績優獎」，並勇奪保險奧斯卡之稱的「保險信望愛獎」11項大獎。2024年凱基人壽推出全新品牌影片及專屬吉祥物「凱基阿福」，獲「國家品牌玉山獎－最佳人氣品牌」、「信譽品牌－金獎」、「卓越保險獎－卓越品牌形象獎」。

在員工福祉上，凱基人壽積極推動工作生活平衡的幸福職場，連兩年獲「幸福企業－金獎」、「保險品質獎－業務員最優優等獎」，展現凱基與同仁共榮共創幸福、快樂的工作場域。

凱基人壽秉持「愛與關懷」以及與社會共好的初心，積極響應政府政策，年年擴大微型保險守護範疇，強化高齡及弱勢金融友善措施並打造一系列友善服務措施，如保險白話文運動、多國語言翻譯服務等，提供更有溫度的保險體驗，獲「微型保險競賽－身心障礙關懷獎」、「卓越保險獎－卓越服務品質獎」、「卓越客服大獎－最佳客戶體驗企業」等。

在數位金融上，凱基人壽積極擁抱創新，從客戶視角出發，持續提供更方便、高效的數位產品與服務，榮獲國外機構「國際創新獎－服務與解決方案類別」、「保險業亞洲獎－年度保險科技獎」等肯定。

在經營團隊帶領下，凱基人壽持續接軌國際永續發展趨勢，把ESG深度融入在壽險營運各層面，持續以創新方式推廣保險教育與防詐宣導，獲金管會「金融教育貢獻獎－最佳協力獎」、「台灣企業永續獎－台灣100大永續典範企業獎」、「亞洲企業社會責任獎－社會培力獎」、「台灣永續投資獎－機構影響力類績優」等。