兆豐金挺ESG 三度獲殊榮

兆豐金控（2886）ESG表現獲得認可，在全球數千家企業中脫穎而出，三度獲選納入全球永續評比權威－2024道瓊永續指數（DJSI）「新興市場指數」及「世界指數」成分股。

DJSI為美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）與瑞士永續集團（RobecoSAM）於1999年共同推出的首個企業永續投資評比指標，每年從全球數千家企業中，以企業永續評鑑法（CSA）篩選環境、社會、治理與經濟三大面向表現最佳的前10%企業編製成分股，除為國際間最具公信力之ESG評估工具，亦為全球投資人投資評價重要參考指標。

在所有題組項目中，兆豐金控在透明報導、人權議題項目皆獲得滿分，躋身國際永續企業領導地位。

兆豐金於2023年9月成立永續策略部，並於今年7月新增獨立董事參與委員會運作，董事長董瑞斌表示，兆豐金融集團耕耘ESG多年，除持續透過導入各項ISO管理系統及永續相關標準、遵循國際規範及倡議、學習標竿企業案例外，今年6月正式通過SBTi目標審查，最新發布之「氣候暨自然環境報告書」，首度結合氣候相關財務揭露（TCFD）、自然相關財務揭露（TNFD）及國際財務報導準則第S2號氣候相關揭露（IFRS S2）框架，並獲得台灣檢驗科技（SGS）最高等級「TCFD績效評核-標竿者」認證。

兆豐金融集團今年除再度獲選納入DJSI成分股最高榮譽，還榮獲國內多項永續評比肯定，包括天下雜誌「天下永續公民獎」、TCSA台灣企業永續獎「永續單項績效獎－氣候領袖獎」、「永續報告類－白金獎」及「綜合績效獎－台灣永續100大典範企業」、環境部「國家企業環保獎－銅級獎」等，ESG表現備受肯定。