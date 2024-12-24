國泰金蟬聯道瓊永續雙榜

國際最具公信力的企業永續評比「道瓊永續指數 （DJSI）」昨（23）日公布2024年指數成分股，國泰金控（2882）不僅連續七年入選最高等級「道瓊世界指數」成分股，亦持續十年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，再度蟬聯雙榜殊榮，顯見國泰金控於永續治理的績效卓著，備受國際肯定。

國泰金控在將ESG議題納入營運與投資決策過程，致力接軌世界級的永續標章，具體成果反映在今年DJSI經濟、環境、社會三個面向。觀察今年21項評選項目，國泰金控總得分表現，躋身全球保險業前2%（即PR 98），於透明度與揭露、稅務策略、人權、普惠金融等七個項目獲得滿分，其餘氣候策略、永續金融、勞動實踐指標、人力資本發展、資訊安全等項目亦名列前茅。

「氣候、健康、培力」一直是國泰永續策略發展三大主軸，聚焦永續長期發展目標與作為，將永續精神融入營運與各項服務。第一主軸在「氣候」議題上，國泰積極與金融價值鏈中的利害關係人溝通及合作，鼓勵台灣企業重視ESG及提升氣候韌性，連續兩年獲國際倡議「投資人議程」發布之「投資人氣候行動計畫」（ICAPs），列為全球最佳實踐典範案例之一，並積極推動再生能源。

國泰金控2021年開始與世界氣候基金會（WCF）合作，首度參與格拉斯哥COP26後，2022年獨家直播埃及COP27周邊關鍵會議「世界氣候峰會」，國泰金董事長蔡宏圖獲邀擔任峰會講者，為13年來首位來自台灣的開講者，2023年雙方進一步締結為全球首家策略夥伴，總經理李長庚更連續兩年受邀出席杜拜COP28、亞塞拜然COP29的周邊論壇「世界氣候峰會」。

在「健康」議題上，國泰金擁有保險、銀行、資產管理等業務，管理資產超過4,000億美元（約新台幣12兆元），服務63%台灣民眾，有責任提供適合不同族群的金融商品與服務，健全個人財務體質提升財務健康，並持續強化資訊安全、防範金融詐騙和提升弱勢保護措施，成為普惠金融標竿企業。

在「培力」議題上，則從「職場培力」與「社會培力」著手，致力賦能員工、青年、女性、弱勢族群等多元群體。國泰金採行「Place for all」核心理念，打造DEI小鎮，透過多元包容、彈性配速措施，支持員工不同人生階段的多元角色，重視員工福祉與身心健康，建立多元、公平、共融友善職場環境。