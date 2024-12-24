新壽外匯準備金增至400億

為了協力壽險業控管外匯避險成本，金管會8月公布外匯準備金新制，多家壽險業者向金管會遞件申請。新光人壽昨（23）日收到金管會核准函，12月1日起適用新制。新壽表示，目前外準金水位已經拉高至超過400億元。

金管會8月公布外匯準備金新制，各壽險公司自行選擇是否申請，若申請新制，可從五大準備金中自選轉到外匯準備金，包含不動產增值利益準備金、重大事故收回準備金、營業損失準備金、公司自願強化提存準備金與其他強化提存準備金。

新制好處是當避險有匯損可用外匯準備金完全沖抵直至準備金為零，同時有匯兌利益時也要百分百提存，而一旦選擇新制，就不能再改回舊制。

新壽表示，申請新制的目的就是要厚實準備金，水位較大時，新制可用準備金沖銷外匯波動，得以降低整個避險比例跟成本，同時也可增加資本適足率。

金管會在昨日回函同意新壽將120億元不動產增值利益、56.5億元不動產增值特別準備金及0.6億元重大事故準備金轉列至外匯準備金，以新壽目前外匯準備金餘額逾230億元，獲金管會核准177億元，轉列至外匯準備金後，外匯準備金水位拉高至超過400億元，創史上新高，新壽表示，同時也提列120億元至特別盈餘公積。