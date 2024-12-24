新壽外匯準備金增至400億

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
新光人壽董事長魏寶生。聯合報系資料照
新光人壽董事長魏寶生。聯合報系資料照

為了協力壽險業控管外匯避險成本，金管會8月公布外匯準備金新制，多家壽險業者向金管會遞件申請。新光人壽昨（23）日收到金管會核准函，12月1日起適用新制。新壽表示，目前外準金水位已經拉高至超過400億元。

金管會8月公布外匯準備金新制，各壽險公司自行選擇是否申請，若申請新制，可從五大準備金中自選轉到外匯準備金，包含不動產增值利益準備金、重大事故收回準備金、營業損失準備金、公司自願強化提存準備金與其他強化提存準備金。

新制好處是當避險有匯損可用外匯準備金完全沖抵直至準備金為零，同時有匯兌利益時也要百分百提存，而一旦選擇新制，就不能再改回舊制。

新壽表示，申請新制的目的就是要厚實準備金，水位較大時，新制可用準備金沖銷外匯波動，得以降低整個避險比例跟成本，同時也可增加資本適足率。

金管會在昨日回函同意新壽將120億元不動產增值利益、56.5億元不動產增值特別準備金及0.6億元重大事故準備金轉列至外匯準備金，以新壽目前外匯準備金餘額逾230億元，獲金管會核准177億元，轉列至外匯準備金後，外匯準備金水位拉高至超過400億元，創史上新高，新壽表示，同時也提列120億元至特別盈餘公積。

外匯 新壽 金管會

延伸閱讀

獨／金融科技產業聯盟明年2月成立 四大金控出列領銜

3大融資租賃公司納管金保法 金管會拚明年中完成

商總提案建議董監選舉排除適用委託書 金管會有疑慮

金管會：當沖降稅若未如期延長 台股流動性降3成

相關新聞

融資租賃業 擬明年中納管

為防堵融資租賃公司成詐騙溫床，立委疾呼金管會要訂納管時間表，金管會副主委陳彥良昨（23）日說，預計明年中將三家上市櫃融資...

道瓊永續指數 國泰金蟬聯雙榜

國際最具公信力的企業永續評比「道瓊永續指數，簡稱ＤＪＳＩ）」廿三日公布二○二四年指數成分股，國泰金控不僅連續七年入選最高...

前11月合計賺進5,714億元 金控年終上看12個月

14家上市金控前11月合計賺進5,714億元，距全年登頂歷史新高僅一步之遙。公股獲利王兆豐金董事長董瑞斌昨（23）日於立...

鑽石投資兩檔基金 終止募集

國內唯一永續型創投鑽石投資公司昨（23）日公告，旗下兩檔創投基金「鑽石一號」與「鑽石高新」將終止對外募資，主要基於國際投...

三原因…鑽石投資切割壽險業投資

鑽石投資公司公告決議，旗下兩檔創投基金「鑽石一號」與「鑽石高新」將終止對外募資，讓原本已通過要參與投資的富邦人壽及台新人...

國銀外幣存放款 同步攀高

10月美元兌台幣走升，讓國銀外幣存款、放款全「增胖」。據金管會及央行統計，2024年10月底國銀外幣存款餘額14兆8,7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。