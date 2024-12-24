每人669萬 京城銀員工最會賺

國銀員工獲利貢獻度重新洗牌。中央銀行昨（23）日公布第3季國銀營運績效季報，全體國銀員工平均貢獻度為279.6萬元，較去年同期的255.5萬元，成長近一成、約9.42%。央行資料顯示，今年第2季排名第三的京城銀行（2809），第3季以669.1萬元，成為「最會賺」的國銀員工，外商滙豐銀行以及上海商銀則是以598.4萬元與575.2萬元，分居亞軍與季軍。

根據央行每季公布的國銀營運績效季報，若排除性質較為特殊的中國輸出入銀行，與專注企業金融的花旗（台灣）銀行，今年第3季國銀員工獲利貢獻前五大，依序為京城銀行、滙豐（台灣）銀行、上海商銀、兆豐銀行與臺灣銀行。

與第2季比較，擅長財務操作的京城銀，員工貢獻度從第三名進步至第一名，金額也從576.4萬元增至669.1萬元，季增93萬元。滙豐銀行則是從第四名前進至第二名，金額從539.8元成長至598.4萬元，季增59萬元。

上海銀自上季冠軍滑落至第三名，員工貢獻度從706.2萬元大舉滑落至575.2萬元，減少131萬元。