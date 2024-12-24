聽新聞
0:00 / 0:00
每人669萬 京城銀員工最會賺
國銀員工獲利貢獻度重新洗牌。中央銀行昨（23）日公布第3季國銀營運績效季報，全體國銀員工平均貢獻度為279.6萬元，較去年同期的255.5萬元，成長近一成、約9.42%。央行資料顯示，今年第2季排名第三的京城銀行（2809），第3季以669.1萬元，成為「最會賺」的國銀員工，外商滙豐銀行以及上海商銀則是以598.4萬元與575.2萬元，分居亞軍與季軍。
根據央行每季公布的國銀營運績效季報，若排除性質較為特殊的中國輸出入銀行，與專注企業金融的花旗（台灣）銀行，今年第3季國銀員工獲利貢獻前五大，依序為京城銀行、滙豐（台灣）銀行、上海商銀、兆豐銀行與臺灣銀行。
與第2季比較，擅長財務操作的京城銀，員工貢獻度從第三名進步至第一名，金額也從576.4萬元增至669.1萬元，季增93萬元。滙豐銀行則是從第四名前進至第二名，金額從539.8元成長至598.4萬元，季增59萬元。
上海銀自上季冠軍滑落至第三名，員工貢獻度從706.2萬元大舉滑落至575.2萬元，減少131萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言