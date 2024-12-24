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國銀外幣存放款 同步攀高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
美元示意圖。路透
美元示意圖。路透

10月美元兌台幣走升，讓國銀外幣存款、放款全「增胖」。據金管會及央行統計，2024年10月底國銀外幣存款餘額14兆8,746億元寫史上新高，外幣放款餘額5,287億元也刷近兩年高點，存、放款月增額都有逾500億元水準，又以剔除匯率因素後，外幣放款動能已見回溫。

銀行主管說，11月至今美元續走強，當強勢美元換成弱勢台幣，國銀外幣存、放款餘額「自然增胖」來看，估11月國銀外幣存、放款量仍有機會續登高峰。

展望2025年，銀行圈對外幣放款動能看法不一，保守者認為，12月美國聯準會已暗示2025年僅會降息兩次，與市場原預估每季降一碼步調，大幅放緩，降息減速將使企業資金成本未能如預期大降、降低舉債外幣誘因，恐放緩國銀外幣放款成長動能。

樂觀者則指出，2025年美國川普政策可望帶動供應鏈移轉，外幣貸款商機增加，搭配持續降息，仍有助提振銀行外幣放款量能。

金管會公布，10月底國銀外幣存款餘額14兆8,746億元是史上新高，月增597億元或0.4%，連兩個月走升，主因是美元兌台幣轉升值1.2%。

若以10月底美元兌台幣匯率32.031元換算，10月底外幣存款餘額是4,644億美元，月減37億美元，終結連五個月成長，顯示剔除匯率變動因素後，兌回原幣的外幣存款水位反下滑。

金管會官員說，10月兌回原幣的外幣存款水位略減，主因是企業支付貨款、營運資金調度和投資款匯出所致；累計前十月外幣存款大增8,500億元台幣，全年有機會挑戰兆元大關，擠入史上第五大增量。

10月底有六家擠入「兆元俱樂部」，包括中信銀、兆豐銀、北富銀、臺銀、玉山銀和第一銀行，預估到今年底將維持這前六大不墜。

再以外幣放款來看，據央行統計，10月底國銀外幣放款餘額5,287億元，月增504億元，若以32.031元匯率換算，兌回原幣的外幣放款餘額是165億美元，月增14億美元，不論台幣或原幣的外幣放款月增量均是近半年新高，顯示外幣放款動能已見回溫。

一家民營銀行主管說，外幣放款動能轉強，主因是台灣對外投資前十月已較去年一整年成長78%，同時進出口貿易也都有年增近10%水準，讓外幣放款續強。

台幣匯率 美國聯準會

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