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融資租賃業 擬明年中納管

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

為防堵融資租賃公司成詐騙溫床，立委疾呼金管會要訂納管時間表，金管會副主委陳彥良昨（23）日說，預計明年中將三家上市櫃融資租賃公司納管《金保法》，銀行公會理事長董瑞斌則允諾今年12月底前，將提交融資租賃專法的研究報告。

據金管會規劃，第一階段納管對象是一定資本額以上的三家上市櫃的融資租賃公司，包括中租-KY、裕融、和潤，第二階段則是金融機構轉投資14家租賃業。

財委會昨邀財政部和金管會做專題報告，由財政部次長阮清華和金管會副主委陳彥良列席，立委黃珊珊、王世堅和顏寬恆關注融資租賃、打詐等議題。

黃珊珊說，不肖融資公司已升級到勾結詐騙，變成「台版地面師」（指不動產詐騙），詐團先騙了錢，再叫被害人去向融資公司借錢、設定抵押權，單一受害者最高遭詐1,600萬元，詐團勾結融資業者、地政士，兩年共騙了20多人，詐騙總額逾3億元。

陳彥良說，金管會將採資本額達一定規模以上的上市櫃融資公司納《金保法》，金管會不可能被摸頭，研議進度沒有停止，目前持續與預定首波納管的業者溝通中，與業者達成共識後，再做法規預告等程序，預計明年中納管。

至於進一步研擬設《融資公司專法》時間，陳彥良說已經委託銀行公會做委外研究；董瑞斌則說，委外單位最近應快要提出期中報告，希望今年12月底前至少提交一個版本。

為防範詐騙，兆豐銀近日攜手詮力科技推出「68017」簡碼簡訊服務，是首家採用簡碼簡訊的銀行，陳彥良也說，會在銀行公會等各地鼓勵所有銀行響應。

董瑞斌說，加入簡碼簡訊服務牽涉費用問題，希望透過銀行公會與電信業者洽談更好的Deal（交易）。

董瑞斌 詐騙 金管會

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