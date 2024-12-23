獨／金融科技產業聯盟明年2月成立 四大金控出列領銜

金管會繼3年前發起6大金控成立永續先行者聯盟之後，據透露在12月13號金管會已經召集金融總會和4大金控開會，要成立「金融科技產業聯盟」，目前已知這四大金控分別是中信金、玉山金、國泰金，還有凱基金控，而金融科技產業聯盟計畫，已預定在明年二月正式成軍。

知情人士進而指出，「金融科技產業聯盟」，規劃分設金融科技應用研發、數位金融產業標準、金融科技投資交流及異業生態共創等4 個工作圈（工作小組）分別由中信金、玉山金、凱基金及國泰金擔任召集人。有別於永續先行者聯盟，此次金融科技產業聯盟將採取「會員制」，亦即，除了上述的四大金控作為四大工作小組的召集人之外，其他的金控若有合作的需求，也可申請加入該聯盟，另外該聯盟將採取「會員制」，亦即，想透過該聯盟取得更多金融科技應用的金控，都必須要繳繳交會費。

金管會在主委彭金隆推動之下，全新成立的「金融市場發展與創新處」就要在明年第一季正式上路，並由綜規處長胡則華出任處長，在此同時，更進而推動大型金控成立「金融科技產業聯盟」，未來作為產官合作的軸心，重要性由此可見。

金融科技聯盟的四大召集金控，除了凱基金控之外，包括中信金、玉山金、國泰金這三家金控，本身都是永續先行者聯盟的創始金控，也可見這三家金控不僅在永續領域，在金融科技領域也得到金管會的青睞。而未在永續先行者聯盟的凱基金控，之所以被金管會選為四大召集金控之一，作為金融科技投資交流小組召集人，最主要被看好凱基金控旗下凱基銀行，前身之一正是開發工銀，另外凱基金控旗下的開發資本等創投公司非常活躍，能作為金控業者和新創公司在投資金融科技時的界接橋樑，也將負責在金融科技和創投結合的推動。

而涉及金融科技防詐議題，將由金融科技應用研發工作圈研議，並由中信金召集負責。中信金自行研發的神盾系統，以及直接透過ATM裝置的人臉辨識就識別車手的金融科技應用，已被金管會認為在金融圈相當領先，因此由中信金出任該工作小組的召集金控。相關人士指出，未來將由中信金出面向相關技術領域的新創公司洽談，領軍整個金融圈在防詐科技應用繼續晉級。

玉山金控則負責金融科技在運用上面的安控標準等基礎工程的建立，對此知情的金融圈人士指出，玉山金控目前在人臉辨識、身份驗證這些與安控標準相關的風控，最有基礎工程的功底，且玉山金控號稱有千人以上的「科技聯隊」，甚至很多金融同業都曾參觀過玉山金控的一整棟資訊大樓，因此出任安控標準為重頭戲的數位金融產業標準小組召集金控。

另外國泰金控由於在不同生態圈應用金融科技已經有一定的成熟度，因此負責金融科技擴大在不同生態圈領域應用的推動，出任「異業生態共創」小組的召集金控。據指出，主要因為國泰金控在運用CUBE卡成功結合多種不同的生態圈使用CUBE卡消費的經驗，使金管會屬意由國泰金來領軍其他金控將運用金融科技的範圍外擴到更廣泛的生態圈。