快訊

高速闖紅燈撞飛騎士驚悚畫面曝光 肇事男再連撞3車棄車逃

再一天就要回國…日籍7旬翁來台旅遊 陳屍北市五星飯店浴缸

獨／金融科技產業聯盟明年2月成立 四大金控出列領銜

董事長違規領取員旅補助等9缺失 中農證券挨罰60萬

中央社／ 台北23日電

金管會今天公告，中農證券涉購入未經核准的黃金現貨、董事長違規領取員工旅遊補助等9項缺失，顯示中農證券未落實執行內控制度，對此開罰中農證券新台幣60萬元罰鍰。

金管會證期局今天公告，證交所今年6、7月查核中農證券，發現中農證券涉9項缺失，對於中農證券未落實執行內控制度，決議處中農證券60萬元罰鍰。

根據證期局裁罰書，中農證券第1項缺失是購入未經核准的黃金現貨，其次是投資基金未依規定進行分析、核准及提報董事會等程序，第3是董事長違規領取員工旅遊補助。

其餘缺失包括未訂定股東會議事規則、未將股東會議事錄分發各股東、未依2021年度股東會決議調降投資總額、未要求稽核人員應定期向監察人報告稽核業務、稽核主管未列席董事會報告、內控缺失稽核報告未按季提報董事會等。

金管會證期局亦公告，檢查局對華南永昌綜合證券執行銀髮族金融消費者保護作業專案金檢，發現華南永昌證受理客戶委託買進未達BBB等級的外國有價證券未揭露投資風險、債券發行人債信遭調降信評等級未通知客戶、辦理高齡客戶買賣額度審核作業未每年更新客戶徵信資料及未依公司規定辦理高齡客戶關懷。

對於華南永昌證缺失，證期局決議開罰30萬元罰鍰。

股東會 金管會

延伸閱讀

3大融資租賃公司納管金保法 金管會拚明年中完成

商總提案建議董監選舉排除適用委託書 金管會有疑慮

金管會：當沖降稅若未如期延長 台股流動性降3成

立委轟融資勾詐騙成「台版地面師」 金管會喊明年中納管

相關新聞

新新併最後一哩路 新光金董座魏寶生給同仁內部信曝光

新新併剩下最後一哩路，在歲末年終之際，新光金（2888）董事長魏寶生23日發出一封內部信給員工，信中提到，儘管外在環境艱...

獨／金融科技產業聯盟明年2月成立 四大金控出列領銜

金管會繼3年前發起6大金控成立永續先行者聯盟之後，據透露在12月13號金管會已經召集金融總會和4大金控開會，要成立「金融...

再度蟬聯雙榜殊榮 國泰金控連7年入選道瓊永續指數「世界指數」

國際最具公信力的企業永續評比「道瓊永續指數Dow Jones Sustainability Indices，簡稱DJSI...

金管會准適用新制 新壽外匯準備金逾4百億創新高

助力壽險業控管外匯避險成本，金管會今年8月公布外匯準備金新制後，截至目前共4家壽險遞件申請。新壽今天收到金管會核准函，將...

101大股東擬釋股 賈永婕：新股東將經審核、不影響營運

台北101最大單一股東、日商台灣伊藤忠計劃釋出其持股，並正與特定投資人接洽中。對此，台北101董事長賈永婕23日表示，公...

台北101大股東伊藤忠傳釋股權、特定對象曝光 中信金回應了

台北101最大單一股東日商台灣伊藤忠23日傳出有意出脫持股，並已經在洽特定投資人接手，對此，台北101董事長賈永婕今在立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。