董事長違規領取員旅補助等9缺失 中農證券挨罰60萬

金管會今天公告，中農證券涉購入未經核准的黃金現貨、董事長違規領取員工旅遊補助等9項缺失，顯示中農證券未落實執行內控制度，對此開罰中農證券新台幣60萬元罰鍰。

金管會證期局今天公告，證交所今年6、7月查核中農證券，發現中農證券涉9項缺失，對於中農證券未落實執行內控制度，決議處中農證券60萬元罰鍰。

根據證期局裁罰書，中農證券第1項缺失是購入未經核准的黃金現貨，其次是投資基金未依規定進行分析、核准及提報董事會等程序，第3是董事長違規領取員工旅遊補助。

其餘缺失包括未訂定股東會議事規則、未將股東會議事錄分發各股東、未依2021年度股東會決議調降投資總額、未要求稽核人員應定期向監察人報告稽核業務、稽核主管未列席董事會報告、內控缺失稽核報告未按季提報董事會等。

金管會證期局亦公告，檢查局對華南永昌綜合證券執行銀髮族金融消費者保護作業專案金檢，發現華南永昌證受理客戶委託買進未達BBB等級的外國有價證券未揭露投資風險、債券發行人債信遭調降信評等級未通知客戶、辦理高齡客戶買賣額度審核作業未每年更新客戶徵信資料及未依公司規定辦理高齡客戶關懷。

對於華南永昌證缺失，證期局決議開罰30萬元罰鍰。