三原因…鑽石投資切割壽險業投資

鑽石投資公司（6901）公告決議，旗下兩檔創投基金「鑽石一號」與「鑽石高新」將終止對外募資，讓原本已通過要參與投資的富邦人壽及台新人壽被告知，兩檔基金投資被動終止執行。創投專家分析主要有三大原因：一是鑽石投資為創投業，二是鑽石投資主要投資標的為生技業，三是鑽石想投資海外項目，這三點都是壽險業背後主管機關保險局最嚴格把關的項目。

國內創投界專家分析，壽險業對外投資，針對各個不同行業一向設有RBC風險適足率的限制，創投業被視為風險性相當高的類別；尤其是針對生技投資項目，更是所有創投基金的投資標的中，風險性最高的項目，也因此保險業的主管機關金管會保險局，對生技投資項目一向持最保守審查標準。

創投業專家指出，保險局對於每一項壽險業的投資標的，僅約3億至5億元都需經過嚴格把關，更遑論生技創投有許多投資案都在海外，必須先說服政府，這些投資案能「扶植國內生技產業」，因此當鑽石投資有意對海外展開更積極的投資時，若股東中有壽險業的資金，將讓鑽石投資海外布局受到很多限制，這可能就是鑽石投資決定終止與壽險業合作的原因之一。